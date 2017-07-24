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Çocuklar tatilin keyfini yaz spor okullarında çıkarıyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:18
Çocuklar tatilin keyfini yaz spor okullarında çıkarıyor
Çocuklar tatilin keyfini yaz spor okullarında çıkarıyor

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, çocukları spora teşvik etmek ve yaz tatillerini daha iyi geçirmelerini sağlamak amacıyla 14 farklı spor branşında açtığı ve toplam 2 bin 820 çocuğun faydalandığı Yaz Spor Okulları eğitimleri devam ediyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, çocukların yaz tatilini daha iyi değerlendirmeleri amacıyla 14 farklı branşta açtığı Yaz Spor Okulları, 2 bin 820 çocuğun katılımıyla 2'inci haftasını geride bırakarak devam ediyor. Yaz Spor Okulları'ndan, futbol 316, yüzme bin 500, kort tenisi 34, masa tenisi 28, satranç 23, jimnastik 46, dart 12, basketbol 330, voleybol 121, karate 107, taekwondo 113, kick boks 112, halk oyunları 27 ve atletizm 51 olmak üzere toplam 2 bin 820 çocuk faydalanıyor.
Spor malzemeleri ve servis imkanı Büyükşehir'den
14 farklı branşta 32 uzman eğitmen, minik sporcuların eğitim aldıkları branşları kurallarıyla birlikte öğretiyor. Çocuklara ücretsiz servis imkanı ve spor malzemelerinin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı spor kurslarının eğitimleri, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı, Talaytepe Spor Tesisleri ve yapımı bu yıl tamamlanan Seyrantepe TOKİ'de bulunan yüzme havuzunda gerçekleşiyor.
3 Temmuz'da start alan Yaz Spor Okulları'nın 16 Eylül'de sona ereceği belirtildi.
(İHA-AKK-Y)

24.07.2017 14:19:48 TSI
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