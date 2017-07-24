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Üçgen'de geri sayım



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Üçgen Köprülü Kavşakları projesi devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kentin trafik yoğunluğunu büyük ölçüde sonlandırmak amacıyla hayata geçirdiği Üçgen Köprülü Kavşakları projesi sürüyor. İzmir, Ankara ve Antalya karayollarının kesişim noktasında bulunan Üçgen Köprülü Kavşakları projesinin tamamlanmasıyla bölgedeki trafik yoğunluğu bitecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çalışmaların devam ettiği Üçgen Köprülü Kavşaklarını inceledi. Başkan Zolan'a Genel Sekreter Mustafa Ünal, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve çalışanlar eşlik etti. Yapımına başlanan İzmir-Antalya arası transit geçişi sağlayacak köprüde inceleme yapan Başkan Zolan, "Milletimize söz verdiğimiz şekilde projemize devam ediyoruz" dedi. Üçgen'in Denizli'de bütün yolların kesiştiği yer olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Burada sinyalizasyon sistemi ile uzun dakikaları bulan bekleme süreleri vardı. Vatandaşlarımız buradaki trafik sıkıntısının çözülmesini istemiş biz de söz vermiştik. Çok şükür başladık ve hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Belirli bir aşamayı geçtik, ilk olarak bu bölgede zemini güçlendirmek için 550'yeyakın kazık çakıldı" dedi.



"Trafik akışını rahatlatacak"

Bölgede zeminin sağlamlaştırıldığını vurgulayan Başkan Zolan, "Köprülerin ve yolların oturacağı alanlar sağlamlaşmış oldu. Şimdi köprülerin başlangıcındayız. Denizli'de ilk kez uygulanacak olan ard germe köprü burada yapılacak. Bu sistemle birlikte göze hitap eden daha estetik daha geniş, bir yapı meydana getireceğiz. Etaplar halinde yapılmaya devam edilecek. Ben şimdiden şehrimize hayırlı olsun diyorum. Burası Denizli'ye çok yakışacak ve kentimizin trafik akışını rahatlatacak. Her türlü imkanın ve teknolojinin kullanıldığı bir kavşak olacak. Tamamlandığında vatandaşlarımız ışıkta beklemeden yollarına gidebilecek. En yakın zamanda hizmete almak için gece gündüz çalışıyoruz."

(SÇ-SÇ-Y)



24.07.2017 14:29:39 TSI

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