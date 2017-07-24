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Başkan Uysal: "1 Ağustos Dünya Empati Günü olsun"



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'ötekileştirmeye karşı birarada yaşamayı, öfkeye karşı sevgiyi, şiddete karşı barışı' güçlendirmek için 1 Ağustos'un "Dünya Empati Günü" ilan edilmesini önerdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 1 Ağustos'un "Dünya Empati Günü" ilan edilmesi amacıyla hazırladığı mektubu BM, AB, OECD ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi dünyaya yön veren 14 kurum ve kuruluşla birlikte Türkiye'nin en etkili isimlerine gönderdi. "Anlayabiliyor muyuz başkalarını? Hoş görebiliyor muyuz farklı davranışları?" sözleriyle başlayan mektubunda Başkan Uysal, çatışma alanları çeşitlenen dünyada, herkesin kendisine sorması gereken en kritik soruları da sorarak şu ifadelere yer verdi:

"Hissetmeye çalışıyor muyuz karşımızdakinin duygularını? Evimizde, sokağımızda, mahallemizde, işyerimizde, okulumuzda ve başkalarıyla yaşadığımız her alanda empati kurmayı becerebiliyor muyuz? Fanatizmden, farklılıklara karşı önyargılı, acımasız, tahammülsüz tutumlardan kurtulabiliyor muyuz?"



Biricik yol empati kurmak

Tüm bu sorulara kişinin kendi içinde bulacağı cevabın onu giderek yalnızlaştıran dünyada daha anlayışlı, daha duyarlı, farklılıkları daha çok kavrayan, sevgiyi öne çıkaran ve saygılı davranan biri haline getireceğine olan inancını dile getiren Başkan Uysal, bunu başarmanın biricik yolunun ise "Empati kurmaktan" geçtiğini söyledi.



Sevgiye ve barışa adım

Empatinin günlük hayatını sıradan bir davranışı olması durumunda ötekileştirmeye karşı birarada yaşamanın, öfkeye karşı sevginin, şiddete karşı barışın güçlendirilebileceğini dile getiren Başkan Uysal, bu amaçla dünyaya yön veren isimlere yazdığı mektubunda 1 Ağustos'un Dünya Empati Günü ilan edilmesini önerdi.



İki dilde kaleme aldı

Başkan Uysal, İngilizce de hazırladığı mektubunu "Empati ile dünyayı değiştirme çağrımıza destek verirseniz sevgiye ve barışa bir adım daha atarız" diyerek noktaladı.



Mektup dünyaya dağıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın 1 Ağustos'un Dünya Empati Günü ilan edilmesini öneren mektubu Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay isimlerine hazırlandı.

Bununla birlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, OECD Genel Sekteri Jose Angel Gurria, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani'yle birlikte aralarında İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Dr. Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen, Şangay İşbirliği Örgütü Genel Sekteri Rashid Alimov, Güneydoğu Asya Uluslar Topluluğu Sekreteri Dr. Surin Pitsuwan, Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, Sosyalist Enternasyonal Başkanı George Papandreu gibi isimlerin bulunduğu 14 uluslararası ve bölgesel kurum ve kuruluşa da söz konusu öneriyi içeren mektuplar gönderildi.

(SÇ-SÇ-Y)



24.07.2017 14:30:42 TSI

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