Çınar caddesi asfalt çalışması tamamlanınca normale döndü
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca'nın Çınar Caddesi özellikle hafta sonları ışıl ışıl olmaya başladı.
Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, akşam saatlerinde Çınar caddesinde dostlarıyla birlikte halkın arasında gezerek caddenin nabzını tuttu. Başkan Yemenici, Ankara caddesinin trafiğe açılmasının ardından Çınar caddesindeki yoğunluğun tekrar geri geldiğini ifade etti. Bazı eksikleri yerinde gördüğünü belirten Yemenici, "Esnafımız rahat olsun, bu cadde her zaman sizim için öneli. Esnafımız kendini yeniledikçe burası her zaman var olacaktır'' dedi.
(TT-AY)
24.07.2017 14:31:01 TSI
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