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Asar deresinde mini off-road



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce Safari Off-road kulübü tarafından 4.sü düzenlenen Offroad şenliklerine katıldı. 100'e yakın off-road aracının Asar deresinden geçişleri büyük bir ilgiyle izlendi. Düzce Safari Off-road kulübü tarafından İki gün süren ve Film platosu mevkiinden Asar deresine giren Offroadcılara ilgi büyüktü. Şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğin ilk gününde 12 bayan pilot 60 erkek pilot olmak üzere 72 Offroad aracı çeşitli parkurlardan geçerek parkuru tamamladı.

(TT-AY)



24.07.2017 14:34:19 TSI

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