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İsrail'e tepkiler sürüyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:36
İsrail'e tepkiler sürüyor
İsrail'e tepkiler sürüyor
- AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Evsen:
- Mescid-i Aksa ümmetin ortak değeridir"

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - İsrail'in, Kudüs'te Müslümanlara saldırısı ve Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına bir tepkide AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Evsen'den geldi.
İsrail'in, Kudüs'te Müslümanlara saldırısı ve Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını, lanetlediklerini belirten Evsen, Mescid-i Aksa'nın ümmetin ortak değeri olduğunu kaydetti. İsrailin, saldırgan davranışları ile yaptığı yanlışlara yenilerini eklemeye devam ettiğini aktaran Evsen, "Mescid-i Aksa, Filistinlinin derdi ise en az o kadar bizim de derdimizdir, bütün Müslümanların derdidir. Müslümanlara ait mukaddes mekana bir saldırı olan bu tehlikeli girişim, İslam ümmeti açısından asla kabul edilebilecek bir durum değil. Filistinlilerin, Türkiye'deki yürekli kardeşleri Mescid-i Aksa'nın özgür olduğunu ve yalnız olmadıklarını haykırıyor. İsrail, insancıl hukuk kurallarını ihlal ediyor. İslam'ın kutsal değerlerine yönelik saldırılarla Müslümanların onurunu çiğneyen İsrail, cılız açıklamalar, sözde kınamalar ile daha fazla cesaretlenip, daha fazla pervasızlaşmaktadır. Tarih boyunca İslamın bayraktarlığını yapmış bir ecdadın torunları olarak içimiz kan ağlamaktadır. Herkes bilmelidir ki; ne Kudüs'ten ve nede Mescid-i Aksa'dan vazgeçeriz" dedi.
(İHA-AKK-Y)

24.07.2017 14:38:33 TSI
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