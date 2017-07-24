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Elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da bir evin yatak odasında elektrik kontağından kaynaklanan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Malazgirt Mahallesi 2333 nolu sokakta bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki dairenin yatak odasında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın diğer odalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(AHM)



24.07.2017 14:55:04 TSI

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