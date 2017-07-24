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Özyavuz'dan Tarım Bakanı Fakıbaba'ya hayırlı olsun ziyareti

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:58
Özyavuz'dan Tarım Bakanı Fakıbaba'ya hayırlı olsun ziyareti
Özyavuz'dan Tarım Bakanı Fakıbaba'ya hayırlı olsun ziyareti

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.
Başkan Özyavuz, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabinede, bakan olarak görev alan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi önemli bir göreve getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Başkan Özyavuz'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Millete hizmet yolunda 2023 hedeflerimize adım adım ilerleyeceğiz" dedi. Harran Belediye Başkanı Özyavuz, ziyaret çıkışında yaptığı açıklamada, Türk tarımının en önemli merkezlerinden birinin Şanlıurfa olduğunu belirterek, "Şanlıurfa tarımı denilince de akla Harran Ovası gelir. Tarım yöremizin en önemli geçim kaynağı. Eski bakanımız Faruk Çelik de Şanlıurfamızın milletvekiliydi. Bizim için büyük anlam ifade eden bu bakanlığa yine kendi içimizden, yöremizin bir milletvekilinin getirilmesi de memnuniyet verici" ifadelerini kullandı.
(Şİ-SD-Y)

24.07.2017 14:59:39 TSI
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