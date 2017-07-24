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15 Temmuz Milli İrade Parkı açılıyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Başikele Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 15 Temmuz Milli İrade Parkı, açılışa hazırlanıyor.

Başiskele Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesi'nde yapımına başlanılan ve hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden 249 kahraman şehidin adına dikilen ağaçların da yeşereceği 15 Temmuz Milli İrade Parkı 28 Temmuz Cuma günü 15.00'da açıklacak. Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince 17 Ağustos Bulvarı'nda tamamlanan park, Dünya Kuran-ı Kerim okuma birincisi Ali Tel'in, tüm şehitler adına Kuran-ı Kerim tilaveti ile açılacak.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Milli Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz, Kocaeli Milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, il ve ilçe protokolünün tam katılım yapması beklenilen programda Ömer Karaloğlu da ilahi konseri verecek.

249 servi ağacı dikilerek temsili anıt mezar oluşturulan park alanına gökyüzünden bakıldığında Türk bayrağının hilalini oluşturacak şekilde görünüyor. Aynı şekilde hilalin önündeki yıldız şekli ile de Darbeler tarihi müzesi inşa edilerek, bugüne kadar gerçekleşen 15 Temmuz Darbe Kalkışması başta olmak üzere, 1980, 1960 darbesi, 1971 Muhtırası, 1997 Post Modern Darbesini anlatan bilgi ve gazete kupürleri, kısa film gösterileri yer alacak. Bu bina Başiskele başta olmak üzere çevre illerden birçok öğrenciye, nesilden nesile darbeleri anlatmış olacak.

Aynı zamanda o geceyi anlatan temsili görsellerde parkın içerisinde mevcut. Bunlarda da kamyonu ile darbe kalkışmasına mücadeleye gelen Şerif Boz'dan, 15 Temmuz şehitler köprüsüne adını veren şehitlerin tanklar ile mücadelesi ve TBMM'nin bombalanan görselleri yer alıyor.

(GY-Y)



24.07.2017 15:00:26 TSI

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