ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

15 Temmuz Milli İrade Parkı açılıyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:58
15 Temmuz Milli İrade Parkı açılıyor
15 Temmuz Milli İrade Parkı açılıyor

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Başikele Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 15 Temmuz Milli İrade Parkı, açılışa hazırlanıyor.
Başiskele Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesi'nde yapımına başlanılan ve hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden 249 kahraman şehidin adına dikilen ağaçların da yeşereceği 15 Temmuz Milli İrade Parkı 28 Temmuz Cuma günü 15.00'da açıklacak. Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince 17 Ağustos Bulvarı'nda tamamlanan park, Dünya Kuran-ı Kerim okuma birincisi Ali Tel'in, tüm şehitler adına Kuran-ı Kerim tilaveti ile açılacak.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Milli Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz, Kocaeli Milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, il ve ilçe protokolünün tam katılım yapması beklenilen programda Ömer Karaloğlu da ilahi konseri verecek.
249 servi ağacı dikilerek temsili anıt mezar oluşturulan park alanına gökyüzünden bakıldığında Türk bayrağının hilalini oluşturacak şekilde görünüyor. Aynı şekilde hilalin önündeki yıldız şekli ile de Darbeler tarihi müzesi inşa edilerek, bugüne kadar gerçekleşen 15 Temmuz Darbe Kalkışması başta olmak üzere, 1980, 1960 darbesi, 1971 Muhtırası, 1997 Post Modern Darbesini anlatan bilgi ve gazete kupürleri, kısa film gösterileri yer alacak. Bu bina Başiskele başta olmak üzere çevre illerden birçok öğrenciye, nesilden nesile darbeleri anlatmış olacak.
Aynı zamanda o geceyi anlatan temsili görsellerde parkın içerisinde mevcut. Bunlarda da kamyonu ile darbe kalkışmasına mücadeleye gelen Şerif Boz'dan, 15 Temmuz şehitler köprüsüne adını veren şehitlerin tanklar ile mücadelesi ve TBMM'nin bombalanan görselleri yer alıyor.
(GY-Y)

24.07.2017 15:00:26 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İzmit Belediyesi'nden kiralık otopark yeri
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NDEN KİRALIK OTOPARK YERİ
Kartepeli çocuklar jimnastik ile buluşuyor
YEREL

KARTEPELİ ÇOCUKLAR JİMNASTİK İLE BULUŞUYOR
İzmit Beledeyesi'nin çay bahçesi büyük ilgi görüyor
YEREL

İZMİT BELEDEYESİ'NİN ÇAY BAHÇESİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
Kastamonulular gönüllerince eğlendi
YEREL

KASTAMONULULAR GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ
İlk defa Çanakkale'yi gördüler
YEREL

İLK DEFA ÇANAKKALE'Yİ GÖRDÜLER
Gıda Toptancılar Sitesi'nin yolları asfaltlandı
YEREL

GIDA TOPTANCILAR SİTESİ'NİN YOLLARI ASFALTLANDI
Gebze'de Fen İşleri hız kesmiyor
YEREL

GEBZE'DE FEN İŞLERİ HIZ KESMİYOR
Körfez'de okullar rengarenk
YEREL

KÖRFEZ'DE OKULLAR RENGARENK
Milletvekili Katırcıoğlu'ndan İlhan Bayram'a ziyaret
YEREL

MİLLETVEKİLİ KATIRCIOĞLU'NDAN İLHAN BAYRAM'A ZİYARET
Demirciler Köyü'ne taş duvar örüldü
YEREL

DEMİRCİLER KÖYÜ'NE TAŞ DUVAR ÖRÜLDÜ
Körfez'de kırık olan mazgallar yenilendi
YEREL

KÖRFEZ'DE KIRIK OLAN MAZGALLAR YENİLENDİ
Başkan Köşker'den moral ziyareti
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER'DEN MORAL ZİYARETİ
İzmit'te berber ve terziler denetlendi
YEREL

İZMİT'TE BERBER VE TERZİLER DENETLENDİ
İzmit'te çöp konteynerleri yenileniyor
YEREL

İZMİT'TE ÇÖP KONTEYNERLERİ YENİLENİYOR
İzmit Belediyesi'nden kiralık oto yıkama yeri
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NDEN KİRALIK OTO YIKAMA YERİ