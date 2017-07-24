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Başkan Kılıç asfalt çalışmalarını denetledi



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, kent sınırları içerisinde devam eden asfalt çalışmalarını denetledi.

Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, Fen İşleri Müdürlüğü'nce ilçe sınırları içerisinde yürütülen asfalt çalışmalarını denetledi. Sokak ve yeni imara açılan caddelerdeki asfalt çalışmalarını inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Kılıç, mahallelilerin taleplerini ve sorunlarını da dinledi. Mahalle sakinleri, ilçede yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek, hizmetler için Belediye Başkanı Mustafa Kılıç'a teşekkür etti. Başkan Kılıç, ekiplerin, sıcak havaya rağmen sokaklarda asfalt yapım çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Tam kaplama asfalt çalışması ile onarım çalışmasını yürüten ekiplerimiz, normal şartlarda yürümenin bile zor olduğu durumlarda asfalt dökümü gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ekiplerimiz, Kayapınar daha güzel bir yer haline gelsin diye aralıksız ve hummalı bir şekilde çalışıyor. Ekiplerimiz Kayapınar'da asfalt sorunu kalmayacak' sözümüzle hareket ediyorlar. Her şey daha güzel bir Kayapınar için" dedi.

Sıcak havaya karşı personeli de uyaran Başkan Kılıç, "Sizler halkımız için hizmet eden fedakar personellerimizsiniz. Yazın kavurucu sıcağında halkımıza hizmet için çalışıyorsunuz. Aşırı sıcaklardan etkilenmemek için dinlenerek çalışmalarınızı sürdürün, sıcak havanın olumsuzluklarını yaşamayın" diye konuştu.

(YRT-AKK-Y)



24.07.2017 15:15:52 TSI

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