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Vali Ali Hamza Pehlivan:

- "Basının işleyişi için de 'özgürlük' kavramı hayati bir öneme sahiptir"



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BAYBURT (İHA) - Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayarak, "Basının işleyişi için de 'özgürlük' kavramı hayati bir öneme sahiptir" dedi.

Valisi Ali Hamza Pehlivan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basın, demokratik kültürün yayılması ve benimsenmesi adına üstlendiği görev ile sağlıklı toplum yapısı ve demokratik yönetim anlayışının koruyucusudur. Bireylerin haber alma, olayları doğru biçimde değerlendirebilme ve eşitlik, adalet, özgürlük esasına dayalı toplum yapısı içerisinde kendisini ifade edebilmesini güvence altına alan aynı zamanda yönetim unsurlarının bireyleri ve toplumu doğru bilgilendirme, yönetim süreçlerine dahil etme ve birey ile devlet arasında sağlıklı bağlar kurulması ve devam ettirilmesi noktasında da kilit bir role sahiptir.

Hızla gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği bir takım olumsuzlukları bertaraf etmek ve demokratik bir toplum düzenine katkı sunacak çalışmalar bu anlamda giderek önem kazanmaktadır. Son dönemlerde ülkemizin yaşadığı olaylar özellikle basının yerine getirdiği bu işlevin önemini daha da artırmıştır. Doğru, hızlı, güvenilir, tarafsız; aynı zamanda demokratik kurumların işlerliğini ortadan kaldırmaya yönelik teşebbüslerin karşısında duran, toplumsal refaha, birliğe ve dayanışmaya katkı sunması beklenen basının işleyişi için de 'Özgürlük' kavramı hayati bir öneme sahiptir. Özgür basının yukarıda ifade ettiğimiz tüm bu özellikleri bünyesinde toplayarak toplumumuzun daha güvenli ve yaşanabilir hale gelmesinde üstlendiği bu sorumluluğun bilinciyle görev yapan başta ebediyete intikal eden basın mensupları olmak üzere tüm basın mensuplarımızın "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı"nı kutluyor, ayrıca basınımızın kıymetli temsilcilerine görevlerinde üstün başarılar temenni ediyorum. "

(YY-AA-Y)



24.07.2017 15:17:27 TSI

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