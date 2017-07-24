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Samsun 2019 vizyonuna koşuyor

- Başkan Yılmaz: "2023'den önce 2019 için koşuyoruz"



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentin 2019 vizyonuna ilişkin planladığı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Samsun'u Türkiye'nin en modern, çağdaş ve yaşanabilir şehirlerinden biri haline getirmeyi hedefleyerek çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda yatırımı tamamlarken, birçok projeyi de sürdürüyor.

Şehri içindeki tesis ve donanımları ile gelecek nesillere hatıra bırakılabilecek bir çeyiz sandığı gibi gören Samsun Büyükşehir Belediyesi, sağlık, çevre, kent estetiği, tarih, kültür, turizm, spor, ulaşım, sanayi ve üretim ile kırsal kalkınmada büyük yatırımlara imza atıyor.

Devlet yatırımıyla hayata geçmesi beklenen 900 yataklı Şehir Hastanesinin Samsun ekonomisi ve turizmini olumlu yönde etkileyeceğini ön gören Büyükşehir Belediyesi, çevre konusunda ilçelerde atık su arıtma, katı atık ve içme suyu proje yatırımlarında önemli yol kat etti. Yatırımlar sayesinde atık sorunu ortadan kalkarken, çok sayıda kırsal mahalle ise içme suyuna kavuştu. Atık arıtma tesis yatırımlarıyla atık suların denize deşarjı ise önlendi.

Samsun'u 'Estetik ve Çevreye Duyarlı bir Şehir' haline getirmek amacıyla belediye, 2019'a kadar Terme Akçay ile Yakakent Kanlıçay ve şehir merkezi Amasya arası devlet yolu kenarındaki bütün tesis ve konutların cephe ve çevre peyzajlarının yapılarak görsel disiplin altına alacak. Gülsan Sanayi Sitesi, Alaçam ilçesi ve Selahiye Mahallesi sokak sağlıklaştırılması, Baruthane Evleri, Kalkanca Evleri, Site Cami çevre düzenlemeleri tamamlanıp, şehir ve sanayi siteleri içinde kalmış kömür depoları taşınacak.

Ulaşım projelerinde Samsun'u çağ atlatan Büyükşehir Belediyesi, beton ve asfalt yolların büyük bölümünü tamamlayarak hizmete sundu. Çarşamba Köklük-Hacılıçay, Hürriyet-Kumtepe, Bafra Kalaycılı-Türbe ve Fener-Karıncak köprüleri ile asırlık ulaşım sorunlarını tarihe gömen belediye, küçük sanayi sitesi yolları çalışmalarının önemli bir bölümünü ise tamamladı.

Tarih, kültür ve turizm alanında Kurtuluş İskelesi Açık Hava Müzesi, Bafra Tütün Müzesi, Yaşar Doğu Müzesi, Şehit Gazi Müzesi, Çakallı Han Diplomatlar Müzesi, Şeyh Sadi Tekkesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi ile Panoroma Müzesi'ni şehre kazandıran Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2019'a kadar Büyük Samsun Müzesi, Bilim ve Teknoloji Müzesi ve Cerahi Aletler Müzesi'ni tamamlayarak, halkın hizmetine açacak. Terme Miliç Tesisleri'ni ve sahil yolu peyzaj düzenlemelerini tamamlayarak 'Mavi Bayrak'ı Samsun'a kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Kızılırmak Kuş Cenneti, Ayvacık Gölü ve Vezirköprü Kanyonu başta olmak üzere kentin turizm potansiyellerini tanıtmayı sürdürecek.

Sporda ilçeler kırsal kesim semt sahaları yapan Büyükşehir Belediyesi, golf tesisi Samsun'u Karadeniz'in ilk ve tek şehri yapmıştı. Kırsal kalkınmada Kavak'ın 19 Mayıs, Ahırlı, Bahçelievler, Karaköy, Tepecik, Yeni Camii, Yukarı Çirişli mahallerinde köy fırınları yapılarak geleneksel tatların yaşatılmasını ve kırsal ekonomisine katkı sağlanmasını amaçlayan belediye, 19 İlçesi Karşıya Mahallesi Yörükler mevkiinde Ekolojik Pazar Yeri ve ülkenin ilk Salep Evi kurarak farkındalık oluşturdu.

İlçelerde tarımsal üretimi yaygınlaştırmak ve artırmak çiftçilere ceviz fidanı dağıtan Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, mantarcılık, fındık, çilek, sarımsak, nohut, şeftali, enginar, kesme çiçek yetiştiriciliği, seracılık, ipek böcekçiliği, süt toplama, arıcılık, hayvancılık desteklemeleri ile kırsalda üretimi yeniden canlandırdı.

Çalışmaları süren ve başlayacak olan tüm proje yatırımlarını 2019'a kadar tamamlayacak olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, kenti geleceğe taşıma noktasında emin adımlarla ilerliyor.

Yatırımlarla ilgili değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği hedefler doğrultusunda 2023 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirmek için toplumun her kesimiyle, siyasi, sosyal, ekonomik tüm aktörleriyle büyük bir yarışın içerisine girdi. Biz de Samsun olarak bu önemli gelişim, değişim ve kalkınma hamleleri içerisinde üzerimize düşeni yapmak adına gece gündüz çalışıyoruz. Şehrimizin tarihi geçmişi ve kimliği içinde en önemli kilometre taşlarından birisi olan ve kentimizin meşale şehir olarak işaret edilmesine vesile olan 19 Mayıs 1919 tarihini de en önemli referans noktalarından birisi olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle 19 Mayıs 1919 tarihi yani 19 Mayıs 1919'un 100. yıldönümü bizler için ayrı bir anlam ifade ediyor" dedi.

1923 vizyonu ve hedefleri öncesinde 19 Mayıs 1919 tarihini Samsun için farklı bir vizyon ve farklı hedefler için hem bir fırsat hem de ayrı bir motivasyon kaynağı olarak algıladıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "O tarihe kadar biz şehrimizi 19 Mayıs şehrine yakışır, her yönüyle gelişmiş, önemli projelerini tamamlamış, ülkemizin ve dünyanın parmakla gösterdiği, hem şehircilik alt yapısını hem sosyal ve kültürel alt yapısını hem de ekonomik verilerini hak ettiği noktaya taşımış bir metropol haline getirmek için büyük bir yarışın içinde olacağız" diye konuştu.

(SAM-SLYH-Y)



24.07.2017 15:24:28 TSI

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