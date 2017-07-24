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Alan Kahta OSB'deki ekonomik yatırım tesislerini inceledi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan Kahta Organize Sanayi Bölgesinde ekonomik yatırımları yerinde inceledi.

Adil Alan, Kahta Organize Sanayi Bölgesinde KKYDP Ekonomik Yatırım Projeleri kapsamında 9. etapta hibe alarak tamamlanan ve 11. etapta faaliyetini sürdüren tesisleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Mustafa Beyaztaş ve Kırsal Kalkınma İl Proje Yürütme Birimi elamanları ile birlikte gerçekleştirilen incelemelerde, tamamlanan susam işleme tesisi, irmik paketleme tesisi, ceviz işleme ve paketleme tesisi inşaatı ziyaret edildi.

(AHM)



24.07.2017 15:27:11 TSI

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