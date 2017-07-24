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Vali Günaydın: "Kötü koku Isparta gündeminden düşecek"



(Fotoğraflı)



Ferhat Kaya

ISPARTA (İHA) - Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arıtmasından kaynaklanan kötü koku sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Vali Günaydın, OSB'den etrafa yayılan kötü koku sorunun çözümüne yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantı düzenledi. Kokunun oluşma nedenlerinin ana kaynağının tesisteki arıtmanın çalışması ve arıtmadan çıkan çamurların depolanma, arıtma çalışması esnasında çıkan kokuların çevreye yayılması olduğunu ileten Deri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eşraf Bıtırak, "Şehre en yakın organize sanayi bölgesiyiz. Dolayısıyla bu sanayi tesisleri üretim yaptıktan sonraki atıkları bir yerde depolanıyor. Bu depolanma sırasında bakteri oluşuyor. Sıcak hava ve rüzgarla birlikte şehrin bize yakın olan mahalleleri bunlardan rahatsız oluyor. Biz de bundan ciddi şekilde rahatsızız. Bununla ilgili yaklaşık 2 yıldır araştırma yapıyoruz. Teknoloji günden güne ilerliyor. Bu teknolojileri takip ediyoruz. Bu kokuyla ilgili sorunları bitirilmesiyle ilgili çalışmalarımızı başlattık" dedi.



"Bugünden yarına olabilecek bir şey değil"

Küçük bir organize sanayi bölgesi olduklarını belirten Bıtırak, "Tek başımıza başarmamız mümkün değil. Belediye başkanımızın büyük desteği var. Kendisiyle randevu aldık ve konuştuk. Bir kişiyi bu konuyla ilgili görevlendirdi. Bu tesisi Isparta'ya kazandırıp, artık Antalya'dan gelen ve buradan giden yolcular ile mahallelerimizin bu kokudan rahatsız olmamalarını istiyoruz. Burada bir organize sanayi olduğunu hissettirmemeliyiz. Ayrıca ağaçlandırma çalışmalarımız da devam ediyor. Son 15 günde koku biraz artmış olabilir. O da depolama alanımızdaki yaklaşık bin 800 tonluk çamurun bertarafıyla ilgiliydi. Günlük 5-8 kamyon çamuru biz buradan atık tesislerine naklettirdik. İş makinelerin çalışması esnasında koku daha fazla açığa çıktı. Şuanda depolama alanımızda hiç çamur kalmadı. Arıtma esnasında oluşabilecek bakterileri önlemek için ciddi bir kimyasal kullanıyoruz. Kapalı sistem olarak çamuru orada depolayacağız ve dolduğu anda yakma tesisine gidecektir. Bugünden yarına olabilecek bir şey değil."



Günaydın: "Gündemden düşecek"

Vali Şehmus Günaydın da, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yapmış olduğu çalışmalar sonucunda buradaki arıtmanın üstünün mutlaka kapatılması gerektiğini aktararak, "Uşak ve Adana örneği var. Burada hepimizin şu amaç etrafında birleşmesi lazım. Bu konu Isparta'ya yakışmıyor. Ispartalı hemşerilerimiz bunu hak etmiyor. Bizim için günler değil saatler önemli. Maliyetler yüksek, yapamayız, ölçeğimiz küçük gerekçelerine sığınmayacağız. Organize sanayinin kurulması sırasında nasıl ki herkes büyük bir gayretle bir araya geldi. Bunun da giderilmesi için bir araya gelecek. Bizim şehrimizin imajını son derece olumsuz etkiliyor ve imajımızı zedeliyor. Antalya'ya giden ve oradan dönen herkes bu sorunu dile getiriyor. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar bu sorunu kısmen gideriyor. Ama bizim amacımız bu sorunu tamamen gündemden düşürmek. Bu bölgede kanalizasyon arıtma tesisi, evsel atık tesisinden kaynaklanan koku için de belediyenin kapasite artırma çalışmaları da devam ediyor. Bunu da süratle tamamladıktan sonra inşallah bu sorun Isparta gündeminden tamamen düşecektir" dedi.

(FK-SÇ-Y)



24.07.2017 15:28:56 TSI

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