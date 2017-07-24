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Minik kâşiflerin doğa ile imtihanı



(Fotoğraflı)



Zafer Peker

BURSA (İHA) - Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin (BTM) yaz tatili boyunca çocuklar için hazırladığı kamplar ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek hedefiyle kurduğu Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin yaz tatilinde öğrencilere yönelik hazırladığı kamplar minik bilim severlerin ilgisini gördü. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, yaz tatilinde minik kâşifleri "doğa ve bilim kampı" ile Uludağ'ın doğal güzelliklerini keşfe çıkardı. 8 ile 14 yaş arası bilim severler için hazırlanan doğa ve bilim kampı Çobankaya-Sarı Alan güzergâhında gerçekleştirilirken, kampa katılanlar eşsiz doğa güzellikleri arasında Uludağ'ın endemik bitki türlerini keşfetti. Birçok farklı atölye çalışmasının da yer aldığı kampta minik kâşifler kuş kafesi ve mikroskop yapımını da öğrendi, kendi çizdikleri Uludağ krokisi ile doğada yürümenin keyfini çıkardı. Kontenjanla sınırlı "doğa ve bilim kampı" 5- 12 ve 26 Ağustos tarihlerinde tekrarlanacak. Macera dolu kampa katılmak ve ayrıntılı bilgi almak isteyenler Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezini arayabilir ya da http://www.bursabilimmerkezi.org ziyaret edebilirler.

(MŞ)



24.07.2017 15:31:12 TSI

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