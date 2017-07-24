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Uşak AK Parti'de kongre süreci, delege seçimiyle başladı



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak AK Parti'de kongre süreci, delege seçimiyle başladı. Seçim sonuçlarına göre 400 delegenin 377'si beyaz listeden çıktı.

19 mahalle ve 90 köyden yaklaşık 30 bin üyesi bulunan AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı, salt çoğunluğu sağlayamadığı için saat 11:00'de mevcut üyelerle çoğunluk aranmadan seçim işlemine başladı. 400 delegenin belirleneceği seçimlere AK Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Milletvekilleri Mehmet ve Alim Tunç, Merkez İlçe Başkanı Ali Kumaş, İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ertuğrul, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Mıllık ve teşkilat mensupları katıldı.

19 mahalle ve köylerde beyaz listeyle gidilen seçimde, turkuaz rengi liste sadece 11 mahallede yarışa dahil oldu. Burada bir açıklama yapan AK Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş, delege seçimlerinin ardından ilçe kongrelerine başlayacaklarını ve 27 Kasım 2017 tarihine kadar tüm teşkilatların yenileneceğini belirtti. Yenilenecek teşkilatların 2019 seçimlerine hazırlık sürecinde önemli görevler alacağını ve teşkilatın tüm üyeleriyle çalışma yapacağını kaydeden Servet Kuş, "Her birimiz AK Parti'nin birer neferiyiz ve sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde belirlenen 2023 hedefleri için canla başla çalışıyoruz. Teşkilatlarımızda tazelenme sürecine geldik ve yeni yönetimler oluşturacağız. Yenilenen teşkilatlarda görev alacak arkadaşlarımız, Türkiye'nin ve Uşak'ın geleceği için yoğun bir mesai yapacaklar. Bize ne görev verilirse alacağız ve sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Delege seçimlerimizin ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

(EÖ-İK)



24.07.2017 15:36:01 TSI

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