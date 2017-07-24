YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aksaray'da yeni tır garajı hizmet vermeye başladı

Aksaray'da yeni tır garajı hizmet vermeye başladı



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi tarafından 15 bin metrekarelik alana kurulan 120 araçlık tır garajı hizmet vermeye başladı.

Aksaray Belediyesi, tırların şehir içine park etmesini önlemek için Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında Kırsal Terminal alanına kurduğu tır garajını hizmete sundu. Tır parkı, 7/24 esasına göre çalışacak. Sürücüler günün her saatinde araçlarını garaja park edebilecek. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, şehirde büyük bir eksiklik haline gelen tır garajını, daha önceden Kırsal terminal olarak inşa edilen alana uyarlanmasını istemişti. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, yaptığı çalışma sonucunda 15 bin metrekarelik alanda, 120 araçlık parkı kullanıma hazır hale getirdi. Aksaray'da tırların park edecek yer olmadığı için tır sürücüleri, araçlarını mahalle ve sokak aralarına park etmek zorunda kalıyordu. Tır garajının açılması en çok sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bu çalışmaya ek olarak ise Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi içerisinde de 300 araçlık yeni bir tır garajı inşa edilerek sürücülerin ise bu yöndeki isteği karşılanmış olacak.

(YC-AH-Y)



24.07.2017 15:40:59 TSI

NNNN

