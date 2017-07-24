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Dİcle Edaş personelinin darp edildiği iddiası

- Kaçak hat bağlamayı reddeden DEDAŞ görevlilerine darp iddiası



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da kaçak elektrik hattı bağlamayı kabul etmeyen Dicle Edaş ekibinin darp edildi. Elektirik dağıtım şirketi yaptığı açıklama ile personele yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Dicle Edaş'tan yapılan yazılı açıklamada, "Şanlıurfa'da 'Arıza var' denilerek çağrılan, ancak tarımsal sulama için zorla kaçak hat bağlatılmak istenen arıza ekibinde görevli 2 arkadaşımız, bu talebi reddedince saldırıya uğrayarak darp edildi. Tarımsal sulamanın yoğun olduğu Harran ilçesine bağlı Pekmezli trafo merkezinde, çiftçinin mağdur olmaması için, arızalara erken müdahale etmek amacıyla bulundurulan elektrik arıza ekibimiz, yapılan ihbar üzerine Bulutlu kırsal Mahallesine bağlı Büyük Yazlık sokağa gitti. Gerçekte arıza bulunmayan köydeki bir çiftçi, kaçak hat bağlatmak için arıza ekibimizde görevli iki arkadaşımıza baskı yaparak, tehdit etmiştir. Buna rağmen kaçak bağlantı yapmayacaklarını söyleyen arkadaşlarımız, kalabalık bir grubun taşlı sopalı saldırısına uğramıştır. Darp edilen arkadaşlarımız, çevredeki vatandaşların müdahalesi sayesinde canlarını zor kurtarabilmişlerdir. Olay üzerine Pekmezli trafo merkezinde bulunun elektrik arıza ekibimiz, can güvenlikleri olmadığı için Şanlıurfa merkezine çekilmiştir. Bu bölgede meydana gelebilecek olan arızalara da bundan sonra merkezdeki arıza ekiplerimiz müdahale edeceklerdir" denildi.

Saldırı ile ilgili suç duyurusunda da bulunulduğunu belirten açıklamada, "Yaşanan bu olayla ilgili olarak avukatlarımız, sorumlular hakkında cumhuriyet savcılığına gerekli suç duyurusunda bulunmuştur. Dicle Elektrik, hiçbir şekilde kanuna aykırı işlem yapmamaya kararlıdır ve çalışanlarımız hiçbir şekilde kanunlara aykırı işlem yapmaya zorlanamaz. Sorumluluk bölgemizde kaçak elektrik kullananlar, kendi komşusunun, mahallelisinin, hemşehrisinin ve evlatlarının hakkından haksız kullanım yapmaktadır. Dicle Elektrik, abonelerinin kanuni hakları için gerekli işlemleri yapmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

(Şİ-SD-Y)



24.07.2017 15:52:30 TSI

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