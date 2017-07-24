Kızılay mobil kan toplama aracı Aşkale'de
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Celal Dilsiz
ERZURUM (İHA) - Kızılay mobil kan toplama aracı Aşkale'de kan topladı.
Sabah erken saatlerinde başlayan kan verme işlemlerine ilçe halkı büyük ilgi gösterdi.
Türk Kızılayı, Bölge Kan Merkezleri, Kan Bağış Merkezleri ve mobil kan bağış araçları ile ülkemizin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamayı hedeflediğini dile getiren Kızılay yetkilileri, "Türk Kızılayı, Türkiye'nin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamak için "Ulusal Kan Temini Projesi"ni yürütür. Ülke genelinde 17 Bölge Kan Merkezi, 64 Kan Bağış Merkezi ve 150'den fazla mobil kan bağış aracı ile hizmet verir. Bu merkez ve birimlerde binlerce uzman personel istihdam edilmektedir. Hasta güvenliği açısından kendisine bağışlanan her kanı modern laboratuvarlarda testlere tabii tutan Türk Kızılayı, kanı ihtiyacı olan kişilere verilmek üzere hastanelere ulaştırır. Güvenli kan temini konusundaki başarısını ilik nakli ve kök hücre tedavisi alanına da taşıyan Türk Kızılayı, TÜRKÖK Projesini Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa yürütür. " diye konuştular.
(CD-AA-Y)
24.07.2017 15:54:25 TSI
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