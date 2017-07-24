ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kızılay mobil kan toplama aracı Aşkale'de

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:52
Kızılay mobil kan toplama aracı Aşkale'de
Kızılay mobil kan toplama aracı Aşkale'de

(Fotoğraflı)

Celal Dilsiz
ERZURUM (İHA) - Kızılay mobil kan toplama aracı Aşkale'de kan topladı.
Sabah erken saatlerinde başlayan kan verme işlemlerine ilçe halkı büyük ilgi gösterdi.
Türk Kızılayı, Bölge Kan Merkezleri, Kan Bağış Merkezleri ve mobil kan bağış araçları ile ülkemizin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamayı hedeflediğini dile getiren Kızılay yetkilileri, "Türk Kızılayı, Türkiye'nin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamak için "Ulusal Kan Temini Projesi"ni yürütür. Ülke genelinde 17 Bölge Kan Merkezi, 64 Kan Bağış Merkezi ve 150'den fazla mobil kan bağış aracı ile hizmet verir. Bu merkez ve birimlerde binlerce uzman personel istihdam edilmektedir. Hasta güvenliği açısından kendisine bağışlanan her kanı modern laboratuvarlarda testlere tabii tutan Türk Kızılayı, kanı ihtiyacı olan kişilere verilmek üzere hastanelere ulaştırır. Güvenli kan temini konusundaki başarısını ilik nakli ve kök hücre tedavisi alanına da taşıyan Türk Kızılayı, TÜRKÖK Projesini Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa yürütür. " diye konuştular.
(CD-AA-Y)

24.07.2017 15:54:25 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Spor yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
YEREL

SPOR YAPARKEN KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ
Ilıcalı: &quot;Erzurum Kongresi tarihin seyrini değiştiren niteliktedir&quot;
YEREL

ILICALI: "ERZURUM KONGRESİ TARİHİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN NİTELİKTEDİR"
Vali Azizoğlu'ndan Olimpiyat Şampiyonuna Cumhuriyet altını
YEREL

VALİ AZİZOĞLU'NDAN OLİMPİYAT ŞAMPİYONUNA CUMHURİYET ALTINI
Meteoroloji'den Erzurum, Kars, Ardahan için kuvvetli yağış uyarısı
YEREL

METEOROLOJİ'DEN ERZURUM, KARS, ARDAHAN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Milletvekili Deligöz: &quot;Vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ DELİGÖZ: "VATAN BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜNDÜR, PARÇALANAMAZ"
Bulutlar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı
YEREL

BULUTLAR, 24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMINI KUTLADI
Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut:
YEREL

YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKANI ALİ KORKUT:
AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz: &quot;Basın demokratik hayatın vazgeçilmez parçası&quot;
YEREL

AK PARTİ ERZURUM İL BAŞKANI ÖZ: "BASIN DEMOKRATİK HAYATIN VAZGEÇİLMEZ PARÇASI"
BB. Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Barlak: &quot;Basının tarafsız ve objektif olması çok önemli&quot;
YEREL

BB. ERZURUMSPOR KULÜBÜ BASIN SÖZCÜSÜ BARLAK: "BASININ TARAFSIZ VE OBJEKTİF OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"
Çomoğluları ailesinin mutlu günü
YEREL

ÇOMOĞLULARI AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ
Palandöken halkı derdini doğrudan başkana anlatıyor
YEREL

PALANDÖKEN HALKI DERDİNİ DOĞRUDAN BAŞKANA ANLATIYOR
Diş etinde oluşan problemlere dikkat
YEREL

DİŞ ETİNDE OLUŞAN PROBLEMLERE DİKKAT
Sıcak havalarda tüketilmesi gereken 11 besin
YEREL

SICAK HAVALARDA TÜKETİLMESİ GEREKEN 11 BESİN
Kırdağ şenlikleri yeniden canlandı
YEREL

KIRDAĞ ŞENLİKLERİ YENİDEN CANLANDI