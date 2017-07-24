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Başkan Akın TÜDKİYEB'in Olağanüstü Genel Kurulunu değerlendirdi

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:55
Başkan Akın TÜDKİYEB'in Olağanüstü Genel Kurulunu değerlendirdi
Başkan Akın TÜDKİYEB'in Olağanüstü Genel Kurulunu değerlendirdi

(Fotoğraflı)

Selçuk Dönmez
MALATYA (İHA) - Malatya Damızlık, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da katıldığı Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Olağanüstü Genel Kurulunu değerlendirdi.
22 Temmuz'da Ankara'da yapılan toplantıya Malatya Damızlık, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak delegelerle birlikte katıldıklarını söyleyen Akın, toplantının yaklaşık 4 saat sürdüğünü ve son derece verimli geçtiğini ifade etti. Toplantıda, Bakan Fakıbaba'nın toplantıda bulunan herkesin görüşünü aldığını, sıkıntı ve sorunları dinlediğini söyleyen Akın, "Toplantımızda gündem maddelerinin okunmasından, açılış ve konuşmalarından sonra, Bakanımız bizlerle, özellikle TÜDKİYEB ile hayvancılığı ve tarımı konuşma adına, yönetim kurulu ile bir toplantı yaptı. Yaklaşık 4 saat süren bu toplantıda, Genel Başkanımız Nihat Çelik, çok önemli 12 maddelik konuyu dile getirdiler. Tabi sırayla bizler de Malatya Birliği olarak ilimizdeki ve bölgemizdeki sorun ve sıkıntıları Bakanımıza iletme fırsatı bulduk. Bu anlamda ilimizdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi olan, yaylalarımızdaki sosyal ihtiyaçların karşılanması ile alakalı sıkıntımızı, yine meralarda yaşanan sıkıntıları ve mera komisyonunda bir tane dahi temsilcimizin olmamasını Bakanımıza ilettik. Yine kadın yetiştiricilerimizle ilgili desteklerini istedik. Bakanımız da yaşanan bu sıkıntıları çözeceğini düşünüyoruz. Kendisi sorunların kaynağına inen bir kişi, direk bir kişiden dinlemiyor, tarafların hepsini dinliyor. Bu noktada çözüm olacağını umut ediyoruz" diye konuştu.
(SD-BT-Y)

24.07.2017 15:57:48 TSI
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