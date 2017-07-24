Meteoroloji'den Erzurum, Kars, Ardahan için kuvvetli yağış uyarısı
Ahmet Akbuğa
ERZURUM (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kars, Ardahan, Erzurum'un doğusu için kuvvetli yağış ve dolu yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bugün Kars, Ardahan, Erzurum'un doğusunda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla beraber dolu yağışı beklendiğinden; meydana gelebilecek olumsuzluklara (Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
(AA-AA-Y)
24.07.2017 16:07:40 TSI
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