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Meteoroloji'den Erzurum, Kars, Ardahan için kuvvetli yağış uyarısı



Ahmet Akbuğa

ERZURUM (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kars, Ardahan, Erzurum'un doğusu için kuvvetli yağış ve dolu yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün Kars, Ardahan, Erzurum'un doğusunda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla beraber dolu yağışı beklendiğinden; meydana gelebilecek olumsuzluklara (Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

(AA-AA-Y)



24.07.2017 16:07:40 TSI

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