ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yenişehir'de Roman gecesi

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:13
Yenişehir'de Roman gecesi

Harun Sak - Fatih Ak
BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen Roman gecesinde renkli görüntüler yaşandı.
Yenişehir Belediyesi ve Romanlar Derneği'nin ortaklaşa tertiplediği Roman gecesi ilgi gördü.
Saat Kule Meydanı'nda gerçekleştirilen gecede konuşan Romanlar Derneği Başkan Yardımcısı Erhan Altınsoy, Uluslararası Roman Kongresinin ilk defa toplandığı 8 Nisan 1971 tarihinin 1990 yılında Dünya Romanlar Günü olarak ilan edildiğini belirterek, "Roman vatandaşlarımızın meselelerine dikkat çekmek maksadıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve kamuoyunda 'Roman açılımı' diye bilinen iyileştirme politikaları her yıl ülkemizde de kutlanmaya devam edilmektedir. Değişik faaliyetlerle 6 yıldan bu yana kutlanan Romanlar Günü Türk toplumunun asil unsuru olan Romanların geleneksel kültürlerini yaşatma ve tanıtmanın yanı sıra aynı zamanda Roman vatandaşlarımızın sıkıntısını dile getirmeye ve seslerini duyurmaya çalıştıkları gün olmuştur" dedi.
Romanlar Derneği'nin Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu ve Belediye Başkanı Süleyman Çelik'i plaket vermesinin ardından sahneye çıkan İzmirli Erco binlerce Roman vatandaşı coşturdu. Ardından Roman'ların Tarkan'ı olarak bilinen Kobra Murat sahne aldı. Kobra Murat Kaymakam Suat Seyitoğlu ve Başkan Süleyman Çelik'i de sahneye davet edip oynattı. Geceye yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
(MŞ)

24.07.2017 16:14:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bakanlıktan Bursa'ya turizm çıkarması
YEREL

BAKANLIKTAN BURSA'YA TURİZM ÇIKARMASI
İnegöl kent meydanı ve belediye sarayına kavuşuyor
YEREL

İNEGÖL KENT MEYDANI VE BELEDİYE SARAYINA KAVUŞUYOR
Gürsu Belediyesi'nden evde bakım hizmeti
YEREL

GÜRSU BELEDİYESİ'NDEN EVDE BAKIM HİZMETİ
İznik'e yeni milli eğitim müdürü
YEREL

İZNİK'E YENİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
Beşiktaş Belediyesi Nilüfer'in örnek uygulamalarını inceledi
YEREL

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ NİLÜFER'İN ÖRNEK UYGULAMALARINI İNCELEDİ
Minik kâşiflerin doğa ile imtihanı
YEREL

MİNİK KÂŞİFLERİN DOĞA İLE İMTİHANI
Dönüşümde tek muhatap belediye
YEREL

DÖNÜŞÜMDE TEK MUHATAP BELEDİYE
Paintball ile stres attılar
YEREL

PAİNTBALL İLE STRES ATTILAR
Demokrasi Zaferi Satranç Turnuvası
YEREL

DEMOKRASİ ZAFERİ SATRANÇ TURNUVASI
Mustafakemalpaşa'ya 10 bin metreküplük su deposu
YEREL

MUSTAFAKEMALPAŞA'YA 10 BİN METREKÜPLÜK SU DEPOSU
Atıcılar 12'den vurdu
YEREL

ATICILAR 12'DEN VURDU
Şeftalinin kebabını yaptılar
YEREL

ŞEFTALİNİN KEBABINI YAPTILAR