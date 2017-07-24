Midyat'ta engelliler için KPSS kursu açıldı
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Bilal Bedir
MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde engelliler için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kursu açıldı.
Midyat Engelliler Derneği bünyesinde ve Halk Eğitim Merkezi destekli (KPSS) için engellilere yönelik kurs açıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan dernek binasında verilen kurslarda Türkçe, matematik ve sosyal bilgiler dersleri veriliyor. Kayıtların devam ettiğini belirten Engelliler Derneği Başkanı Şükrü Baran "Burada engelliler derneği olarak birçok kurs açtık, bu bizim için KPSS kursları çok önemli. Burada engelli arkadaşlarımızı eğitmek amacıyla böyle bir kurs açtık. Engellilerin tabanları yok, düşündüğümüzde bunların hepsi açık lise mevzunu, bunu düzeltmek adına kurs açtık. Böylelikle KPSS sınavını kazanma şansları olacaktır. Şimdi inşallah bu açtığımız kurs arkadaşlarımıza bir fayda sağlar" dedi.
KPSS kursunun önümüzdeki ayın sonuna kadar devam edeceği belirtildi.
(BB-AKK-Y)
24.07.2017 16:22:01 TSI
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