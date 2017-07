YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Gürlesin basın mensuplarıyla buluştu

- Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin:

- "Basının önemini 15 Temmuz'da daha iyi anladık"



DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle Denizli'de yayın yapan medya kuruluşlarının temsilcilileri ile bir araya geldi. Basının önemini bildiklerini söyleyen Başkan Gürlesin, ""Basınımızı önemsiyoruz ve her daim onların yanındayız" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, her 24 Temmuz Basın Bayramı'nda olduğu gibi yine gazetecilerle bir araya geldi. Pamukkale Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı sosyal tesislerden biri olan Pamuk Kafe Üniversitesi'de düzenlenen 24 Temmuz Basın Bayramı kahvaltısına Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ile birlikte Başkan Yardımcıları Selim Arkan, Türkay Gözlükaya, Abdullah Sevinçli, Adnan Kaya ile Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ile Denizli'de görev yapan çok sayıda gazeteci katıldı.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla basın emekçileri ile bir araya gelmek istediklerini belirterek, "Demokrasimizin gelişmesine ciddi manada da katkı verdiğini düşündüğümüz basın bizim için çok önemli. Pamukkale Belediyesi olarak bizlerin çalışmalarını halka aktarma konusunda köprü görevini üstlenen siz basın mensuplarımızla bir araya gelmek istedik. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizler yeni bir belediye olmakla birlikte yapılan çalışmalarımızın halkımıza ulaştırılması gerekiyor. Bu anlamda, şu anda içinde bulunduğumuz mekânı biz yaklaşık iki ay önce hizmete aldık. Belediye olarak birçok çalışmayla halkımıza hizmet etme yolunda ilerliyoruz. Bizler, hem burasının sizlere tanıtılmasını hem de genel istişare yapalım istedik. Sizlerin dertlerini dinlemek ve sorularınızı cevaplamak istedik" diye konuştu.

"Basın önemini 15 Temmuz'da daha iyi gördük"

Belediye Başkanı Gürlesin, basının görevini hakkaniyet derecesinde ve tarafsız bir şekilde yapıldığında ülkenin gücüne güç kattığını 15 Temmuz 2016 hain darbe gecesinde gördüklerini söyledi. Gürlesin, "Malumunuz ülkemiz çok farklı süreçten geçiyor. Bu konuda herkesin üzerine düşen görevi yaptığına inanıyoruz. Basının da bu konuda görevini hakkaniyetle, tarafsız bir olarak yaptığında ülkemizin gücüne güç kattığına 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde gördük. Bilindiği gibi CNN muhabirinin Hande Fırat'ın cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la o gecede yaptığı canlı bağlantılı ile darbe girişiminin seyri bir anda değişmiş, ülkenin zaferi haline dönüşmüştür" dedi. Belirli bir eserin ya da yapılan işin halka ulaştırılmasında doğru bir şekilde, tarafsız olarak kimin ne yaptığının basın tarafından kamuoyuna aktarılmasının, demokrasiye dolaylı katkı verdiğini belirten Başkan Gürlesin, "Basınımızı önemsiyoruz ve her daim onların yanındayız" dedi.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, gazetecilerin zor şartlar görev yaptığının altını çizerek, gazetecilik mesleğine girişle ilgili, internet medyasıyla ilgili yasal düzenlemelerin getirilmesi konusuna değindi. Boyacı, "Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'e ve ekibine nazik davranışları için çok teşekkür ediyoruz. Sayın başkanımızın da ifade ettiği gibi medya ve basın gerçekten demokrasilerde olmazsa olmaz kurumlardan birisidir" diye konuştu.

Pamuk kafe üniversite hizmete başladı

Toplantı sonunda Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, gazetecilere mini bir gezinti yaptırdı. Pamukkale Belediyesi'nin ilçede geleceğe yönelik hayata geçirdiği projelerden biri olan Pamuk Kafe Üniversite ile ilgili Başkan Gürlesin, "Burası belediyemizin ikinci sosyal tesisidir. Birincisini belediyemizin ana binası içinde Pamuk Kafe olarak açmıştık. Pamuk Kafe Üniversite'yi yaklaşık iki ay önce Ramazan başında hizmete aldık. Burasının üniversite bölgesi olması bakımından üniversite gençliğine yönelik hizmet vermeyi hedefledik. Bu şekilde hizmetlerimizi her geçen gün artırmaya çalışıyoruz. Denizli'nin nüfus anlamında en büyük ilçesi konumundayız. Şehrin çekirdek noktasındayız. Üniversite bölgesine, turizm ve termal sağlık turizmi bölgesine, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesime hizmet veriyoruz. Pamuk Kafe Üniversite sosyal tesisimizde bu bölgede oturan ailelerimize ve üniversite gençliğine yönelik bir çalışmamızdır" dedi.



