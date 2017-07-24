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Bolu'da şehit mezarları yenilendi



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu'da bulunan şehit mezarlarının 41 tanesi bakımdan geçirilerek yenilendi.

Bolu'nun merkezinde ve ilçelerde bulunan şehit mezarlarında Bolu İl Özel İdaresi tarafından yenileme ve bakım çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışma kapsamında 41 şehit mezarının 37 tanesi yeniden yapılırken, 4'ünün ise baş taşları değiştirildi. 36 şehit mezarına porselen baskı fotoğraf yapılan çalışmada, mezarların başlarına da Türk bayrağı asılı direkler takıldı.

Yine şehitlerin mezarlarını bakım ve yenileme işlemleri sırasında, Bolu merkez ve ilçelerindeki şehitlerin bilgilerini içeren 31 adet kitabe yaptırılarak merkezde bulunan şehitliğe konuldu.

(FC-İÇ)



24.07.2017 16:52:56 TSI

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