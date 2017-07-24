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AK Parti Edremit İlçe Başkanı Menit Örkçü basın bayarımın kutlandı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:26
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Menit Örkçü basın bayarımın kutlandı
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Menit Örkçü basın bayarımın kutlandı

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit İlçesinde AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü basın bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Basın Bayramı nedeniyle bir açıklama yayınlayan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü "Basın, demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Toplumumuzun bilgi edinme ihtiyacını karşılayan, ülkemiz yararına kamuoyu oluşturan ve üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getiren tüm yerel ve yaygın basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."dedi.
(EME)

24.07.2017 17:28:36 TSI
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