YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 3. Çevreyolu'nda altyapı çalışmaları tamamlandı

3. Çevreyolu'nda altyapı çalışmaları tamamlandı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi'ne bağlı ekipler, 3. Çevreyolu'nu Atatürk Bulvarına bağlanan kısmında sürdürdükleri altyapı çalışmalarını tamamlayarak, asfalt serim çalışmalarına başladı.

Adıyaman Belediyesi, uzun süredir 3. Çevreyolu'nun Atatürk Bulvarıyla bağlantısını sağlamak için sürdürdükleri çalışmalarda sona geldi. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3. Çevreyolu Polisevi arkasından Siteler Mahallesine kadar devam eden altyapı çalışmaları tamamlandı.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün tamamladığı çalışmalardan sonra kolları sıvayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ivedi bir şekilde asfalt serim çalışmalarına başladı.Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, havaların ısınmasıyla birlikte çalışmaları yoğunlaştırdıklarını dile getirerek, "Kış mevsiminde sürdürdüğümüz çalışmaları, havaların ısınmasıyla birlikte yoğunlaştırdık. Bu kapsamda 3.Çevreyolumuzun doğu çıkışını Atatürk Bulvarına bağlamak için asfalt serim çalışmalarına başladık. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmayı tamamlayarak yolu halkımızın hizmetine açacağız"dedi.

(CK-LO-Y)



24.07.2017 17:30:42 TSI

NNNN

