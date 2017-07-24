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Başhekim Ali Helli göreve başladı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:29
Başhekim Ali Helli göreve başladı
Başhekim Ali Helli göreve başladı

(Fotoğraflı)

Ramazan Kuyu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni Devlet Hastanesi Başhekimliğine Atanan Op.Dr. Ali Helli, göreve başladı.
Hizmet kalitesi ve alanlarını daha üst seviyeye çıkarmayı kendisine ilke edineceğini vurgulayan Başhekim Helli, "Hasta memnuniyetini artırmak adına etik ve bilimsel kurallardan ödün vermeden halkımızla sağlıklı iletişim kurmayı amaçlamaktayız. Halkımızın desteği ile en kaliteli sağlık hizmetlerini sunmaya çalışacağız" dedi.
(RK-LO-Y)

24.07.2017 17:31:07 TSI
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