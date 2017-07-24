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Atakum'da 'kadın' önceliği

- Özgecan ve AKSEM işbirliğiyle



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Atakum Belediyesi tarafından kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında hizmet veren Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi ve Atakum Belediyesi Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi, kadınları sosyal hayata ve istihdama kazandırmaya devam ediyor.

Kadınlar ve dezavantajlı gruplara yönelik olarak ciddi çalışmalar içerisinde yer alan Atakum Belediyesi, Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi ve Atakum Belediyesi Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi aracılığıyla gerçekleşen kurslara katılanlar, hem sosyal hayat içerisinde hak ettikleri konuma hem de istihdama kazandırılıyor.

Adını, Mersin'de vahşi bir cinayete kurban giden ve Türkiye'yi yasa boğan Özgecan Aslan'dan alan Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezinin birbirinden önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan İshak Taşçı, "Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere farklı noktalarda eğitim içerikli çalışmaların gerçekleştirildiği merkezimiz ile ilçemizdeki önemli bir eksikliği daha gidermiş olduk. Kadınların sosyal, kültürel, istihdam odaklı ve eğitim merkezli çalışmalarla buluşturulmasını sağlayan merkezimiz, bugüne kadar yüzlerce kadına destek olmuştur. Kadınların hakları hakkında bilgilendirilmesi, psikolojik ve hukuki destek almaları, kültürel etkinlikler içerisinde yer almaları, istihdama içerikli projelere yönlendirilmeleri başta olmak üzere hayatın her alanında kadınların ve dezavantajlı grupların yanında olan Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi, Türkiye'nin bu alanda örnek yapılarından birisi olmuştur" dedi.

Atakum Belediyesi Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi çatısı altında gerçekleştirilen kursların önemine dikkat çeken Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakent, Türkiş, Altınkum, Taflan, Yaşampark ve Yeşildere Mahallesi'nde hizmet veren spor ve kültür evlerimiz, ilçemizde yaşayan kadınların istihdama kazandırılması adına önemli bir projedir. Burada gerçekleştirilen kurslara katılan kadınlar, bir yandan el yeteneklerini geliştirirken, bir yandan da öğrendikleri mesleklerle kollarına altın bilezikler takmaktadır. Bu sayede ev ekonomilerine katkı sağlayan kadınlar, birbirinden değerli el emeği ürünleri ortaya çıkartmaktadır. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerin yaşatıldığı, birçok Osmanlı ve Türk kültürüne ait el emeği ürünün yeniden hatırlanmasının sağlandığı Atakum Belediyesi Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi (AKSEM) 32 farklı branş, 35 uzman eğitici ve 2 binden fazla kursiyer ile çalışmalarını sürdürmektedir" şeklinde konuştu.

(SAM-SLH-Y)



24.07.2017 17:31:28 TSI

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