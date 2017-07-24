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İnönü Üniversitesi öğrencileri Kuşadası'nda su sporları eğitimi aldı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:37
İnönü Üniversitesi öğrencileri Kuşadası'nda su sporları eğitimi aldı
İnönü Üniversitesi öğrencileri Kuşadası'nda su sporları eğitimi aldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - İnönü üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde 18-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Kuşadası Yaz Kampının başarılı bir şekilde gerçekleştiği belirtildi.
İnönü Üniversitesi BESYO bölümünde eğitim gören 30 öğrenci, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen sporcularla
birlikte sörf, katamaran, kano ve dalış eğitimleri aldılar. Öğrencilerin kampı başarıyla tamamladıkları belirtildi.
BESYO tarafından yapılan açıklamada, "Kuşadası Yaz Kampına BESYO Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cemal Gündoğdu, okutman Hakan Öncü, Yrd. Doç. Dr. Betül Akyol ve Arş. Gör. Yalın Aygün koordinatörlüğünde 30 öğrenci katılım sağladı. Kampta öğrenciler sörf, katamaran, kano ve dalış eğitimleri aldılar. Bu anlamda üniversite rektörlüğümüze vermiş oldukları destek dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bundan sonraki süreçte üniversite sporcularımızın aldıkları eğitimler sayesinde su sporlarında başarılar elde edeceklerine şüphemiz bulunmamaktadır" denildi.
(MT-LO-Y)

24.07.2017 17:39:00 TSI
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