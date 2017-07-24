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Yavuzaslan, "Terör basın özgürlüğü önünde engel"



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Genel Başkanı ve Bartın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Güngör Yavuzaslan, 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak gazetecilere terörle mücadelede büyük görev düştüğünü açıkladı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunların kaynağının terör olduğunun belirten Yavuzaslan demokratik hukuk sistemi içinde medyanın özgür olabileceğini ve bunun önünde terörün bir engel olduğunu açıkladı.

Başta FETÖ ve PKK terör yapıları olmak üzere terörün basın özgürlüğü önünde engel olduğuna dikkat çeken TKÜUGD Genel Başkanı Yavuzaslan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "Özgür ve tarafsız basının Türkiyemiz için taşıdığı büyük önem, geçtiğimiz yıl 15 Temmuz hain darbe girişiminde birkez daha anlaşıldı. Darbe girişimine boyun eğmeyen Türk Medyası, milletin o hain gecede yaşananları anında öğrenmesini sağladı. Özgür basın haber alma hakkını sonuna kadar savunarak darbecilere geçit vermedi. Temmuz 2016'da Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olması için tarihsel süreçten alnının akıyla çıkan Türk medyası hem yaygın hem de yerel medya olmak üzere mutlaka desteklenmeli ve meslekte yaşanan sorunlar çözülmelidir. 15 Temmuz gecesi Hasan Tahsin ruhuyla dik duruş gösteren gazeteciler bugünde hainlere karşı hem kalemleri hem de yürekleri ile mücadele etmektedirler.''

(AY-İÇ)



24.07.2017 17:39:52 TSI

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