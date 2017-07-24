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AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı, delege seçimlerini yaptı



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - AK Parti Kastamonu Merkez İlçe Başkanlığı, Merkez İlçe delegelerin belirlenmesi için sandık başına gitti.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Namlı, Merkez İlçe delegelerinin belirlenebilmesi için seçim yaptıklarını söyledi. AK Parti Kastamonu İl Başkanlığında gerçekleştirilen delege seçiminde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Namlı, şunları söyledi: "19 Temmuz Çarşamba günü itibariyle de delege seçimimiz başladı. Köylerdeki seçimleri bitirdik. Cumartesi 9 mahalle, Pazar günü ise 10 mahallemizin seçimi yapıldı. Mahallelerimizin yüzde 40 oranda katılımını bekliyoruz. Seçimlerimizi bu sene binamızda yaptık. Saat 14.00 ile 16.00 arası ilk tur, çoğunluk sağlanmazsa 16.00 ile 18.00 arası ikinci tur seçim yapılacak. Çok demokratik bir seçim oluyor. Önce AK Partimize sonra da memleketimize hayırlı ve uğurlu olsun. Sonra ki süreç Teşkilat Başkanımız tarafından açıklanan kongre takvimi ile gerçekleşecek. 19 Ağustos ile 12 Kasım arasında ilçe seçimlerimiz var. İlçe kongresi bittikten sonra, 18 Kasım ile 25 Şubat'ta il kongrelerimiz olacak. Seçtiğimiz 400 delegenin 151 kişisi merkez mahallelerden, 249 kişisi ise köylerden. 30 adet merkez ilçe yönetim kurulu, 1 adet merkez belediye başkanımız Tahsin Babaş ve 431 delege ile seçime hazır hale geleceğiz. Merkez mahallerde 15 bin 554 kişi, merkez mahalle ve köylerle birlikte 24 bin 765 seçmen oy kullanıyor."

(Vİ-İÇ)



24.07.2017 17:40:20 TSI

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