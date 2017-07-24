ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fen Lisesi yurt onarım çalışmaları devam ediyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:39
Fen Lisesi yurt onarım çalışmaları devam ediyor
Fen Lisesi yurt onarım çalışmaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

Ramazan Kuyu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi yurt onarım çalışmalarını inceledi.
Besni Servi Erdemoğlu Yüksek Öğrenim Yurdunun yeni binasına taşınması ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen yurt binası, Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi Pansiyon binası olarak önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren hizmet verecek.
Binanın önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi için çalışmalar son hızla devam ederken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek Okul Müdürü Ömer Başçobanlar ve Müdür Yardımcısı Aysun Karakuş'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Müdür Yazar, "Fen Lisemize ait müstakil bir pansiyonumuz bulunmamaktaydı. Yüksek öğrenim yurdunun yeni yerine taşınmasının akabinde boşalan okulumuzun hemen yanındaki bu bina için gerekli girişimlerde bulunduk ve binayı okulumuza kazandırdık. Binamızı daha modern bir görünüme kazandırmak ve çocuklarımızın daha rahat ve temiz bir ortamda barınma, yemek ve yaşam imkanı kazanması amacıyla çalışmalarımız son sürat devam etmektedir. İnşallah eğitim öğretim yılının başına yetişecektir. Yurt binamızın okulumuza hayırlı olmasını diliyor ve bu binanın okulumuza kazandırılmasında çok fazla emeği bulunan Sayın Kaymakamımız Ahmet Gencer'e, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mete Kızılkaya'ya ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.
(RK-LO-Y)

24.07.2017 17:41:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Kalkancı'dan Basın Bayramı mesajı
YEREL

VALİ KALKANCI'DAN BASIN BAYRAMI MESAJI
utlu'dan gazeteciler cemiyetlerine Basın Bayramı ziyareti
YEREL

UTLU'DAN GAZETECİLER CEMİYETLERİNE BASIN BAYRAMI ZİYARETİ
Memur-Sen toplu sözleşme taleplerini Devlet Personel Başkanlığı'na iletti
YEREL

MEMUR-SEN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİNİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI'NA İLETTİ
Kahta OSB'de fiber optik alt yapı projesi başladı
YEREL

KAHTA OSB'DE FİBER OPTİK ALT YAPI PROJESİ BAŞLADI
Kutlu'dan Basın Bayramı kutlaması
YEREL

KUTLU'DAN BASIN BAYRAMI KUTLAMASI
Başhekim Ali Helli göreve başladı
YEREL

BAŞHEKİM ALİ HELLİ GÖREVE BAŞLADI
3. Çevreyolu'nda altyapı çalışmaları tamamlandı
YEREL

3. ÇEVREYOLU'NDA ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
Kaymakam Gencer OSB'de doğalgaz sorununun aşıldığını söyledi
YEREL

KAYMAKAM GENCER OSB'DE DOĞALGAZ SORUNUNUN AŞILDIĞINI SÖYLEDİ
Genel Sekreter Öz'den Basın Bayramı kutlaması
YEREL

GENEL SEKRETER ÖZ'DEN BASIN BAYRAMI KUTLAMASI
Rektör Gönüllü'den İHA'ya ziyaret
YEREL

REKTÖR GÖNÜLLÜ'DEN İHA'YA ZİYARET
Adıyaman'da asayiş olaylarında düşüş yaşandı
YEREL

ADIYAMAN'DA ASAYİŞ OLAYLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI
Alan Kahta OSB'deki ekonomik yatırım tesislerini inceledi
YEREL

ALAN KAHTA OSB'DEKİ EKONOMİK YATIRIM TESİSLERİNİ İNCELEDİ
Elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Yapılan huzur uygulamasında 403 kişi sorgulandı
YEREL

YAPILAN HUZUR UYGULAMASINDA 403 KİŞİ SORGULANDI