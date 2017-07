YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Memur-Sen toplu sözleşme taleplerini Devlet Personel Başkanlığı'na iletti

ADIYAMAN (İHA) - Toplu sözleşme sürecinin işleyiş ve teklifler hakkında açıklamalarda bulunan Memur- Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, 5 milyonu aşkın memuru ilgilendiren çok önemli bir süreci başlattıklarını ifade ederek sorumluluk bilinci içinde kalkınmadan pay almak istediklerini söyledi.



Ağustos ayında yapılacak olan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri hakkında istişarelerin yapıldığı Ankara'da toplantıda, tekliflere son şekli verilerek Devlet Personel Başkanlığı'na iletildi.



Memur- Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkan Deniz, Memur-Sen'in umut kaynağı olduğunu söyleyerek isteklerini sıraladı, Deniz, "Memur-Sen olarak salt ücret sendikacılığı değil, medeniyet kodlarımızın yönlendirmesiyle, haksızlığın, zulmün, çarpıklığın ve yoksulluğun küreselleştiği bir dünyada sosyal ve insani sendikacılık yapıyoruz. Memur-Sen, zalimlere karşı direnişin merkezi, mazlumlar ve mahzunlar için diriliş nefesidir. Memur-Sen, üyeleri için onur, kamu çalışanları için umut kaynağıdır. 4.Dönem toplu sözleşmesi için tekliflere son şeklini verdiğimiz il temsilcilerimiz ve genel merkez teşkilatımızla istişare sürecimiz de tamamlandı ve Devlet Personel Başkanlığı'na sunuyoruz. Masaya da sahaya da hakimiz. Toplu Sözleşmede her 6 aylık dönem için yapılan zammın dönem içerisinde enflasyon oranının altında kalması halinde maaş ve ücretlere enflasyon oranının yüzdelik artış oranını aştığı ayın birinden geçerli olmak üzere, aşan kısım kadar zam yapılsın. Kamu görevlilerinin milli gelir artışından pay alabilmelerini istiyoruz. Kamu görevlilerinin maaşlarına 1 Ocak 2018'den itibaren 2017'de gerçekleşen büyümenin yarısı 1 Ocak 2019'dan itibaren 2018 yılında gerçekleşecek büyümenin yarısı oranında refah payı kaynaklı ek zam yapılsın. Gelir vergisi kaynaklı maaş kayıplarının telafisini istiyoruz. Kamu görevlileri yıl boyunca yüzde 15 vergi diliminde vergi ödesin. Bunu aşan tutar işveren tarafından karşılanarak, yıl içerisinde maaş ve gelir kaybı önlensin. Kıdem aylığı gösterge rakamının 5 katı artırılmasını istiyoruz.20 olan Kıdem Aylığı Gösterge rakamı 5 katı artırılarak 100'e yükseltilsin. Bir yıllık kıdem aylığı 2,05 TL'den 10,27'ye yükseltilsin ve 25 yıl sınırlaması kaldırılsın. Yan ödeme katsayısı ve gösterge rakamlarının yüzde 50 artırılmasını istiyoruz. Uygulanmakta olan yan ödeme katsayısı ve gösterge rakamlarının yüzde 50 artırımlı ödensin. Böylelikle öğretmen için 24,42 TL olan yan ödeme tutarı 36,64 TL'ye çıkarılsın. Toplu sözleşme ikramiyesinin artırılmasını istiyoruz. Halen üç ayda bir 77 TL olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi yetkili sendika üyelerine 200 TL, diğerlerine 102 TL olarak ödensin. Halen 219,17 TL olan eş yardımı 410 TL'ye, farklı yaş grupları için farklı uygulanmakta olan çocuk yardımı da yaş sınırı ve kategorisi uygulamaksızın her çocuk için 102 TL'ye çıkarılsın. Doğum yardımı 633 sayılı KHK'nın ek 4'üncü maddesinde belirtilen tutarlar yanında kamu görevlilerine 10 bin gösterge rakamı üzerinden 10 bin 27 TL olarak ödensin. Çoğul gebelik halinde doğan çocuk sayısınca doğum yardımı ödensin. Kamu görevlilerine 0-6 yaş arası çocukları için 426 TL kreş yardımı verilsin.

Kamu görevlisinin evlenmesi halinde 4 bin 878 TL tutarında evlenme yardımı ödeneği verilsin. Evlenmenin iki kamu görevlisi arasında gerçekleşmesi halinde her iki çalışana da evlenme yardımı ödeneği ödensin. İşe geliş ve gidişlerde bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatına servis hizmeti sağlansın. Personel sayısının az olduğu yerlerde Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile kamuya ait araçlara binebilecekleri ortak toplu taşıma kartı verilsin. Bu uygulamanın olmadığı durumlarda nakit ulaşım yardımı sağlansın. Personelin ödeyeceği yemek bedelinde artış yapılmasın ve sözleşmeli personel dahil kamu görevlilerine yemek hizmeti verilsin istiyoruz. Makam ve görev tazminatı alanlar hariç olmak üzere bütün kamu çalışanlarına 2018 yılı 200 TL, 2019 yılı 300 TL nakdi giyecek yardımı yapılsın.

Kamu görevlilerine toplu sözleşme süresince Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı olmak üzere bin 951 TL dini bayram ikramiyesi verilsin. Kamu görevlilerinin tamamı için ek ödeme oranlarına 5 puan eklenerek 50 TL artış uygulansın. Sözleşmeli personelin, geçici personelin ve diğer personelin memur kadrolarına geçirilmesini istiyoruz.

Kamu görevlilerine, hac ibadetini yerine getirmeleri amacıyla 20 gün izin verilsin. Derece yükselmelerinin önündeki engel kaldırılsın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

NNNN