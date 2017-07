YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 24 Temmuz Basın Bayramı

BİTLİS (İHA) - Vangölü Elektrik Dağım A.Ş. (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürü Tahsin Uzunselvi, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle ildeki gazetecilerle bir araya geldi.

Bitlis'teki bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Uzunselvi ve personeli, gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı. VEDAŞ İl Müdürü Uzunselvi, Bitlis'teki basının her daim yanlarında olduklarını belirtti. Basın Bayramının 24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte Türk basınında sansürün kaldırılması nedeniyle her yıl 24 Temmuz günü kutlandığını ifade eden Uzunselvi, "Mesai kavramı gözetmeksizin, günün her saatinde fedakarca çalışan basın mensupları, hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu nedenle personelimizle birlikte bizlere her daim haberleri ile destek olan yerel ve ulusal gazeteci arkadaşlarımızla bir araya gelmek istedik. Onlar da sağ olsunlar bizleri kırmayıp davetimize icabet ettiler. Ben tekrardan Bitlis'teki gazetecilerimizin 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyorum" dedi.

