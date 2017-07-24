utlu'dan gazeteciler cemiyetlerine Basın Bayramı ziyareti

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Kutlu'dan gazeteciler cemiyetlerine Basın Bayramı ziyareti



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Adıyaman'da bulunan gazeteciler cemiyetlerini ziyaret eden Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi olduğunu söyledi.

Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıldönümü olan ve her yıl 24 Temmuz'da kutlanan 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' dolayısıyla Adıyaman'da faaliyetlerini sürdüren Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti ile Adıyaman Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Belediye Başkanı Kutlu, bu ziyaretlerde yaptığı açıklamada ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışan basının önemine dikkat çekti.

İlk olarak Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD)'ni ardından da Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya, Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İskender Korkut ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü İbrahim İnan eşlik etti.

AGAD ziyaretinde Başkan İbrahim Aslan ve yönetim kurulu üyeleriyle, AGC ziyaretinde de Başkan Zeki Dişkaya ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet eden Kutlu, "Bugün birçok yerde demokrasilerin muhafazasında basın önemli roller üstlenmektedir. Hepimizin şahit olduğu 15 Temmuz hain darbe girişiminde, hainlerin teşebbüsünün hakir kalmasına sebep olan en büyük etkenlerden birisi sayın cumhurbaşkanımızın basın yoluyla halka hitap etmesidir. Basınımızın kendi milletinin ve kendi ülkesinin menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını yapması oldukça önemlidir. Zaman zaman bazı basın organlarının ve mensuplarının dışarıdaki bazı güçlerin etkisinde kaldığını veya onların sesi olduğunu görüyoruz. Bunlara gereken cezayı devletten çok millet vermelidir. İzlemeyerek, okumayarak verilen tepki en büyük sansürdür.Temennimiz, çok önemli sebepler dışında basına hiçbir sansürün konulmamasıdır. Bu vesileyle tüm gazeteci arkadaşlarımızın Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Ziyarette konuşan AGAD ziyaretinde Başkan İbrahim Aslan, Başkan Kutlu'nun AGAD ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla cemiyetimize nezaket ziyaretinde bulunan Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu'ya teşekkür ediyoruz.Basına sansürün kaldırılması gelişmiş bir toplum için oldukça önemlidir. Adıyaman basını olarak yerel yönetimlerle bu konuda oldukça uyumlu çalışıyoruz. Adıyaman Belediyesi basın bürosunun, basın mensuplarıyla sağladığı iletişimden dolayı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürümüz İskender Korkut beye ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımızın üç yılda yaptığı hizmetleri yakından takip ediyoruz. Halkımıza da aktardığımız bu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya ise, "Başkanımızın temennileri oldukça yerinde temenniler. İnşallah gün gelir basın camiası sorunlarından arınıp gerçek bayramını yaşar. Onuruyla ayakta duran, hiçbir iç ve dış etkene bağlı kalmayan, maddi ve manevi anlamda bağımsız bir yayın politikasına sahip olabilecek güce sahip olan bir basının ülkenin her tarafında olması hepimizin dileğidir. Ancak bu şekilde birçok denge değişir. İnşallah hepimizin ortak gayretiyle bu işler yoluna girer. Nezaket ziyaretinde bulunan başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(CK-LO-Y)



24.07.2017 18:26:58 TSI

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