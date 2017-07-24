MHP Battalgazi İlçe Başkanı Samanlı Basın Bayramını kutladı
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MALATYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Battalgazi ilçe Başkanı Mesut Samanlı, 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı.
Basının önemine dikkat çeken Samanlı, "Bunu 15 Temmuz'da bir kez daha iyi anlamış bulunmaktayız. O gün hain kalkışmanın engellenmesinin en büyük nedenlerinden biri de basınımızın milli iradenin yanında yer almasıdır. Basın vatandaş ile devlet arasında hızlı ve etkili bir iletişimin sağlanmasına katkı sağlayan en büyük kuruluştur. Şehrimizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan yerel basınımızın özverili ve başarılı çalışmalarının bundan sonra da aynı şekilde devam ettireceklerine inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizde görev yapan tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler Ve Basın Bayramını kutlar, başarılar dilerim" dedi.
(BT-LO-Y)
24.07.2017 18:27:51 TSI
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