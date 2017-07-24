YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MHP Battalgazi İlçe Başkanı Samanlı Basın Bayramını kutladı

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Samanlı Basın Bayramını kutladı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Battalgazi ilçe Başkanı Mesut Samanlı, 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı.

Basının önemine dikkat çeken Samanlı, "Bunu 15 Temmuz'da bir kez daha iyi anlamış bulunmaktayız. O gün hain kalkışmanın engellenmesinin en büyük nedenlerinden biri de basınımızın milli iradenin yanında yer almasıdır. Basın vatandaş ile devlet arasında hızlı ve etkili bir iletişimin sağlanmasına katkı sağlayan en büyük kuruluştur. Şehrimizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan yerel basınımızın özverili ve başarılı çalışmalarının bundan sonra da aynı şekilde devam ettireceklerine inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizde görev yapan tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler Ve Basın Bayramını kutlar, başarılar dilerim" dedi.

(BT-LO-Y)



24.07.2017 18:27:51 TSI

NNNN

