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Beş ülkeden 43 genç aile içi şiddet'i araştırmak için Malatya'da

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 18:32
Beş ülkeden 43 genç aile içi şiddet'i araştırmak için Malatya'da
Beş ülkeden 43 genç aile içi şiddet'i araştırmak için Malatya'da

(Fotoğraflı)

Hasan Eryılmaz
MALATYA (İHA) - Aile içi şiddetin nedenleri ve sonuçları, kadınlara yönelik şiddet çeşitleri ve etkileri ve korunma yolları konularında çalışmalar yapmak için 5 ülke'den 43 genç Malatya'ya geldi.
Aile içi şiddetin nedenleri ve sonuçları, kadınlara yönelik şiddet çeşitleri ve etkileri ve korunma yolları konularında çalışmalar yapmak için Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından onaylanan ve Erasmus Plus Gençlik Değişimi Projesi kapsamında Romanya, Bulgaristan, İspanya,Polonya ve Türkiye'nin muhtelif bölgelerinden Malatya'ya gelen toplam 43 öğrenci çalışmalarına başladı.
"Tears of the Women" isimli, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından onaylanan ve Erasmus Plus Gençlik Değişimi Projesi kapsamında, Dicle Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu üyesi öğrenciler tarafından hazırlanan ve Zift Organizasyon tarafından yönetilen proje, 29 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Zift Organizasyon liderlerinden Proje Koordinatörü Nuri Bilirgen önderliğinde yürütülen projede katılımcı gençler, gerçekleştirdikleri faaliyetler ile Malatya'da, aile içi şiddetin nedenleri ve sonuçları, kadınlara yönelik şiddet çeşitleri ve etkileri ve korunma yolları konularında çalışmalar gerçekleştirecek.
Katılımcı gençler tarafından kadınlara yönelik şiddet hakkında grup çalışmaları, araştırmalar, sunumlar, münazara, skeç gösterileri, logo çalışmaları ve kültürel çalışmalar gibi farklı etkinliklerin de gerçekleştirileceği projede, katılımcı gençlerin aynı zamanda düzenledikleri kültürel faaliyetler ile birbirlerinin kültürlerini yakından tanıma fırsatı elde etmesi amaçlanıyor.
(HE-BT-LO-Y)

24.07.2017 18:34:01 TSI
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