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İnegöl kent meydanı ve belediye sarayına kavuşuyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 18:38
İnegöl kent meydanı ve belediye sarayına kavuşuyor
İnegöl kent meydanı ve belediye sarayına kavuşuyor
- 49 milyon bedelli proje İnegöl tarihinin en büyük projesi

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kent meydanı ve yeni belediye binasının ihalesi yapıldı.
İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçeye modern meydan ve belediye binası kazandıracaklarını ifade ederek, "Belediye tarihimizin en büyük ihalesi olan kent meydanı, belediye hizmet binası ve sosyal donatı alanları projesi İnegöl'ümüze hayırlı olsun. 34 talipten yeterliliğe sahip 28 firmanın katıldığı, Başbakanlık Sosyal ve Ekonomik İşler Başkanlığı'ndan onaylı projemizin ihalesini 49 milyon 490 bin TL bedelle Nas İnş. San. A.Ş. ve Ultra Teknoloji San. A.Ş ortaklığı, mobilyasından bütün müştemilatına kadar anahtar teslim olarak üstlendi. 21 bin 100 metrekare kapalı alanı, 30 bin 249 metrekare açık alanıyla şehrimize değer katacak bu dev proje ilçemize hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
(MŞ)

24.07.2017 18:40:08 TSI
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