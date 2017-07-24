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Sakaryaspor'un sağlığı Özel Adatıp Hastanesine emanet



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - 2017-2018 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Sakaryaspor, transfer çalışmalarında da hareketli günler geçiriyor. Yeni sezon için şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Sakaryaspor'la anlaşması tamamlanan futbolcular, bugün Özel Adatıp Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Yeşil siyahlı takımın yeni transferleri ve sözleşmesi devam eden sporcuları Özel Adatıp Hastanesi'nde detaylı sağlık kontrolünden geçirildi. Hareketli günler geçiren takımın oyuncuları, Kardiyoloji, Dahiliye, Genel Cerrahi ve Ortopedi Uzmanları tarafından muayene edilerek, gerekli tetkikleri yapıldı. Özel Adatıp Hastanesi Genel Direktörü Dr. İlke Er tarafından misafir edilen sporcuların oldukça neşeli oldukları gözlemlendi. Takım oyuncuları, Özel Adatıp Hastanesi Yönetimine ve doktorlarına verdikleri hizmet için teşekkür ederek, Spor Toto 2. Lig'de başarıyla mücadele edeceklerini, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceklerini ifade ettiler.

(RŞ-İÇ)



24.07.2017 19:56:37 TSI

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