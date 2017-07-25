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Kayseri Şeker'den Boğazlıyan'da örnek yaz spor kursu



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Şeker'e bağlı Boğazlıyan Şeker Fabrikası tarafından Boğazlıyan İlçesinde organize edilen yaz kursları büyük ilgi görüyor.

Yaz kurslara katılan öğrencilerin iyi ve ahlaklı bir sporcu olarak yetişmeleri yanında iyi birer izleyici olmaları için her sabah İlçe stadyumu türbinlerinde öncelikle ilk bir saatte din kültürü ve ahlak bilgisi, spor ahlakı, centilmenlik gibi konularda dersler veriliyor.

Boğazlıyan Kaymakamlığı Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Boğazlıyan Şeker Spor Kulübünün katkıları düzenlenen Boğazlıyan Şeker Fabrikası yaz spor okuluna toplam 186 öğrencinin katıldığı ve yaz kursunun 8 Ağustos'ta sona ereceği belirtildi.

Kayseri Şeker'in Boğazlıyan Şeker Fabrikaları bünyesinde Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, 8-14 yaş gurubundaki öğrencilere yönelik Futbol, Boks ve Satranç branşlarında ücretsiz olarak açmış olduğu yaz kurslarındaki özellikle Boks dalındaki 65 kursiyerden 42 sinin genç kızlardan oluşması İlçede Boks sporuna olan ilgiyi de artırıyor.

Futbol dalında, Boğazlıyan Şeker Spor Kulübü Futbol Antrenörlerinden Doğan Ayyıldız ve Kahraman Kahraman, Satranç dalında Ertuğrul Kılıç yaz kurslarına nezaret ederken, Kadın Milli Boksörlerimizden Avrupa boks şampiyonu Meryem Karasu da boks eğitimlerini büyük bir özveri içerisinde vermekteler.

Boks kurslarına katılan genç kızlar Boğazlıyan'dan geleceğin Milli boksör adayları olacak şekilde yetiştiklerini söylediler. Boğazlıyan da Boks sporuna ilginin artmasına, Türkiye Boks Federasyonu Yozgat bölgesi antrenörlerinden Rahmetli Kemal Akdağ'ın ilk sporcularından ve Milli Boksörlerimizden Merhum Nagehan Bayer ile Meryem Karasu gibi boksörlerin yetişerek yurt içinde ve yurt dışında ülkemizi temsil ederek başarılara imza atmalarının olduğu belirtildi.

Yaz spor okulu Boks hocası ve Kadın Milli Boksörlerimizden Beden eğitimi öğretmeni Meryem Karasu da Kayseri Şeker'in destekleri ile yeni Milli boksörler yetiştireceğine ve hocasının izinden gideceğinin sözünü verdi.

(AÖ-Y)



25.07.2017 08:27:49 TSI

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