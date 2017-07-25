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İskenderun'da ücretsiz yüzme kursları kayıtları başladı



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde belediye tarafından 7-14 yaş grubu çocuklara yönelik açılan ücretsiz yüzme kursları kayıtları başladı.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, kentte çocukların yüzme sporundan geri kalmamaları amacıyla ücretsiz kurs açtıklarını söyledi.

Sarıseki Mahallesi'ndeki Fuat Tosyalı tesislerinde bulunan yüzme havuzunda verilecek ücretsiz yüzme kurslarının, uzman hocalar tarafından verileceğini belirten Seyfi Dingil, "Çocuklarımızın güzel ve verimli bir yaz tatilini geçirmelerini istiyoruz. Yoğun geçen bir eğitim-öğretim yılandan sonra onlara bir anlamda karne hediyesi vermek istedi. Yenilenen ve bakımı yapılan Fuat Tosyalı Tesislerindeki yüzme havuzunda haftanın üç günü belirlenen saatlerde kurslar verilecek. 7-14 yaş grubu tüm öğrencilerimiz yüzme kursuna kayıt yaptırabilirler. Kurslar sabah 08.30'da başlayacak olup 10.30'da sona erecek. Yüzme havuzumuz öğleden sonraları ise vatandaşlara açık olacak" dedi.

Çocuklar ve yetişkinler için iki ayrı havuzun bulunduğu sosyal tesislerde vatandaşların, huzurlu ve güvenli bir şekilde yüzme havuzundan faydalanabileceklerine de belirten Seyfi Dingil, "Burada serinlemek isteyen vatandaşlarımız aileleri birlikte vakit geçirebilecekler ve dinlenip eğlenebilecekler. Belediyemizin personeli orada halkımıza hizmet verecek. Zaman zaman çeşitli etkinlikler yapacağız" diye konuştu.

(MSM-Y)



25.07.2017 08:56:29 TSI

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