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Başkan Köksoy, Basın bayramını kutladı



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Belediye Başkanımı. Faruk Köksoy; 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Köksoy, mesajında; ''24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz günü "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlanmaktadır. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan. Vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok önemli görev ve sorumlulukları üstlenmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; Basın sektöründe çalışan ve emek veren gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik ederim.'' ifadelerine yer verdi.

(OY-



25.07.2017 09:04:42 TSI

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