YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir yaz etkinlikleri yoğun ilgi görüyor

Büyükşehir yaz etkinlikleri yoğun ilgi görüyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri, 2017 yaz etkinliklerine 17 ilçedeki 26 kültür merkezinde öğrencilerin yoğun ilgi ve katılımıyla devam ediyor.

19 Ağustos'a kadar devam edecek olan yaz döneminde; çocuk ve gençlere sağlıklı bir yaşam kültürünü benimsetmek, öğrencilerin zamanlarını en kaliteli ve verimli şekilde geçirmelerini sağlamak için etkinlikler hazırlayan Kültür Merkezleri; öğrencilerin var olan yeteneklerini açığa çıkarmakla beraber yeni beceriler kazanmalarını ve bu becerileri eğlenerek öğrenmelerini de sağlıyor.

Kültür Merkezlerinde Yüzme, Basketbol, Futbol, Voleybol, Modern Dans, Tenis, Jimnastik, Masa Tenisi, Badminton, Gitar, Resim, Bağlama, Halk Oyunları, Keman, Bale, Mental, Aritmetik , Akıl Oyunları ve daha bunun gibi birçok sosyal kulüp faaliyeti ücretsiz olarak Aydın halkının hizmetine sunuldu.

Ayrıca, Kültür Merkezleri bünyesinde hizmet veren Bilim ve Deney Evi'nde bu yıl ilk kez gerçekleşen botanik kulübüne de ilgi yoğun olmaya devam ediyor.

Kültür Merkezleri yaz etkinliklerinden duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenci ve veliler Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerini ilettiler.

(MB-Y)



25.07.2017 09:25:54 TSI

NNNN

