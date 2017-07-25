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Tatvan'da 'Çevreyolu Projesi' masaya yatırıldı

25 Temmuz 2017 Salı, 09:28
Tatvan'da 'Çevreyolu Projesi' masaya yatırıldı
Tatvan'da 'Çevreyolu Projesi' masaya yatırıldı

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinin trafik sorununu büyük ölçüde çözüme kavuşturması planlanan 'Çevreyolu Projesinin' son durumuyla ilgili toplantı yapıldı.
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında ilçedeki özel bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, yol inşaatı ile ilgili alınması gereken tedbirler görüşüldü. Çalışmaların bir an önce başlatılması hususunda gerekli talimatların verildiği toplantıda, ayrıca projenin son durumu masaya yatırılarak değerlendirilmeler yapıldı.
Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, toplantıda Çevreyolu Projesinin son durumu ve alınması gereken önlemlerin görüşüldüğünü söyledi. Çevreyolu çalışmalarının kısa sürede başlayacağını kaydeden Kaymakam Özkan, çevreyolu inşaatının tamamlamasıyla birlikte ilçedeki trafik sorununun büyük ölçüde çözüme kavuşturulmuş olacağını kaydetti.
Düzenlenen toplantıya; yüklenici firma temsilcileri, yol güzergahının geçtiği mevkilerdeki köy ve mahalle muhtarları ile ilgili kamu kurum temsilcileri katıldı.
(HO-MSA-Y)

25.07.2017 09:29:30 TSI
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