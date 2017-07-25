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Vali Civelek, Datça'da depremzedeleri ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Mehmet Ölmez

MUĞLA (İHA) - Muğla Valisi Esengül Civelek, 6.6 büyülüğündeki depremin ardından Datça'da evleri hasar gören depremzedeleri ziyaret etti.

Muğla Valisi Esengül Civelek, İlçe Kaymakamı Vehbi Bakır ve ilçe müdürleriyle birlikte depremde zarar gören vatandaşların sorunlarını dinlemek için AFAD tarafından dağıtılan çadırlara yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti.

Evleri ve ahırları depremde zarar gören vatandaşlar, Vali Civelek'ten yıkılan evlerinin onarımı için kendilerine yardım edilmesi ve zararlarının karşılanması talebinde bulundu. Vatandaşlar, kış ayı gelmeden yaralarının sarılmasını istedi.

Depremzedelerin sorunlarının en kısa zamanda çözüleceğini kaydeden Vali Civelek, yıkılan veya zarar gören evlerin tamiratı için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirterek; "Kaymakamımız ve AFAD ekipleri sizin mağdur olmamanız için her türlü çabayı gösterecekler. Sizi yeni konutlara taşınmanızı sağlayacaklar. Evleriniz onarılıncaya kadar kira bedelleri kaymakamlıkça karşılanacak. Kesinlikle mağdur edilmeyeceksiniz" dedi.

Daha sonra Reşadiye Mahallesinde bir kahvehaneye konuk olan Vali Esengül Civelek, burada vatandaşların değişik konulardaki sorularını cevaplandırdı. Anıtlar Kurulu tarafından tescillenmiş olan 140'tan fazla evin yıkılma tehlikesi gösterdiğini savunan vatandaşlar, "Biz ev sahipleri olarak bu evlere çivi dahi çakamıyoruz. Çünkü koruma altındalar ancak böyle bir depremde hayatımızın nasıl tehlikede olduğu bu depremde ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı evlerimizi kendi olanaklarımızla güçlendirebilmemiz için tescil işleminin kaldırılmasını istiyoruz. Burası deprem kuşağında bulunuyor, bu depremden daha büyük bir depremde can kaybının kaçınılmaz olduğu açıktır. Ölümlerin olmaması için acil tedbir alınmasını istiyoruz" dediler.

Vali Esengül Civelek ise, "Bu konuda elimizden geleni yapacağımıza inanabilirsiniz. Bu sorunun çözülmesi için gerekli mercilerle temasa geçilecektir" dedi.

(MB-



25.07.2017 09:42:58 TSI

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