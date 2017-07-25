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Başkan Üçok: "Geleceğin Suluova'sını hep birlikte inşa edeceğiz"



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Suluova'da konut isteyen herkesi TOKİ ile yaptıkları çalışmalar sonucu konut sahibi edindireceklerini belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "4. etap konutlar için TOKİ işbirliği ile çalışmalarımıza başladık. Geleceğin Suluova'sını hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Borsa Mahallesi'nde yapımına başlanan 3. etap konutların hak sahipliği ve konut belirleme kuraları programında yaptığı konuşmasında konut projelerinin devamının geleceğini belirten Başkan Üçok, "1. etap 275, 2. etap 456 ve 3. etap projemizi kapıcı daireleriyle birlikte 670 adet olacak şekilde her geçen gün gelişen ve değişen Suluovamıza kazandırıyoruz. Seçim çalışmalarımızda hemşehrilerimize bin konut yapmayı vaat etmiştik. 4. etap içinde yaklaşık olarak 350-400 konut planlıyoruz. Bu vaadimizin üstüne çıkacağız. Verdiğimiz sözün her zaman arkasındayız" diye konuştu.

Kurada ismi çıkmayanlardan üzülmemelerini isteyen Üçok, "Suluova'da konut isteyen herkesi konut sahibi yapacağız. Bu konuda başarılı olacağımıza inanıyorum. Başkent sitesinin üzerinde 31 bin metrekarelik alanı 4. etap için hazırladık ve TOKİ işbirliği ile çalışmalarımıza başladık. Geleceğimizin Suluova'sını hep birlikte inşa edeceğiz. Konutlarımız hak sahiplerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

(MÇ-SLH-Y)



25.07.2017 09:50:27 TSI

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