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İzmit Belediyesi'nden kiralık otopark yeri



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, mülkiyetindeki otoparkı ihaleyle kiraya verecek.

Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Karabaş Mahallesi Hafız Selim Efendi Sokak'ta bulunan otoparkın kiralama ihalesi 31 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Yaklaşık 625 metrekarelik bir alana sahip açık otoparkın aylık 4 bin 550 lira muhammen bedelle 3 yıllığına kiralanacağı ve bir yıllık kira bedelinin de peşin olacağını söyleyen yetkililer, "Açık teklif usulüyle gerçekleşecek ihaleyle ilgilenenlerin 28 Temmuz Cuma günü saat 16.00 ya kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir" dediler.

(UK-GY-Y)



25.07.2017 09:57:59 TSI

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