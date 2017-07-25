YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Diyarbekirspor'da ikinci etap başladı

Diyarbekirspor'da ikinci etap başladı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da yeni sezon hazırlık kampı başladı. Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren diğer yandan da yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına başlayan Diyarbekirspor'da işler yolunda gidiyor.

Şuana kadar birçok futbolcuyu kadrosuna katan Diyarbekirspor, 2-3 futbolcuyla daha anlaşıp transfer çalışmalarına son noktayı koymak istiyor. Gündemde olan 3 futbolcuyla görüşmelerin devam ettiği yeşil kırmızılı kulüpte, yeni yönetim çalışmaları da aralıksız olarak sürüyor. Bugün kente gelmesi beklenen yeni yönetimin, yarın bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniliyor. Öte yandan Diyarbekirspor, eski futbolcularından Emrak Kiraz'ı tekrar renklerine bağlamak istiyor.

Diyarbakırspor ve Diyarbekirspor'da forma giyen, saha içindeki performansı ve saha dışındaki duruşu nedeniyle taraftarlar tarafından sevilen Emrah Kiraz'ın yolu bir kez daha Diyarbakır ile kesişiyor. 2. Lig ekibi Etimesgut Belediyespor ile yollarını ayıran tecrübeli stoperin Diyarbekirspor ile anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi.

(MÇ-AKK-S)



25.07.2017 13:16:37 TSI

NNNN

