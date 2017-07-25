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Seyhan Belediyesi'nden Tercih Danışma Merkezi

25 Temmuz 2017 Salı, 13:15
Seyhan Belediyesi'nden Tercih Danışma Merkezi
Seyhan Belediyesi'nden Tercih Danışma Merkezi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Seyhan Belediyesi Kültür Müdürlüğü, gençlerin hatalı tercih yapmalarının önüne geçmek için Yaşar Kemal Kültür Merkezi içerisinde "Tercih Danışma Merkezi" oluşturdu.
Tercih Danışma Merkezini ziyaret eden Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gençlerin geleceklerini planlarken bazen yanlış tercih yaptıklarının altını çizerek gençlerin hata yapmamaları ve geleceklerini daha iyi planlayabilmeleri için rehberlik hizmeti verdiklerini söyledi.
Günlük ortalama 250 ile 300 arasında öğrenciye hizmet veren Tercih Danışma Merkezi, 26 Temmuz'a kadar üniversite adaylarına rehberlik hizmeti vermeye devam edecek.
(ELF-Y)

25.07.2017 13:17:43 TSI
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